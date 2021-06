Bumei aplaude la decisión de la Fiscalía de recurrir el sobreseimiento de los vídeos de A Maruxaina

La presidenta de la asociación de Mulleres en Igualdade de Burela (Bumei), Mary Fraga, aplaude la decisión de la Fiscalía de presentar un recurso de apelación contra el auto judicial en el que se acordaba el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la difusión en páginas de internet de imágenes de mujeres orinando en las fiestas de A Maruxaina de 2019. "Estamos muy contentas porque se nos abre una luz enorme al final del camino", asevera.

Mary Fraga se congratula de que el fiscal "haya visto que hay indicio de delito" y aplaude que se sume a la misma tesis del recurso presentado ya por la entidad. "Las víctimas están muy esperanzadas y es que no hacía mucha falta porque cuando se desestimó provisionalmente la denuncia muchas se vinieron abajo", asevera recordando que fueron más de ochenta las mujeres que presentaron denuncia al conocer que imágenes suyas aparecían en páginas web pornos. "Se grabaron y se subieron sin su permiso y eso no se puede consentir", agrega la presidenta de Bumei, que se presentó como acusación particular en la causa.

La Fiscalía, que se ha sumado a todos los recursos presentados hasta la fecha, ve "falta de acierto" en el auto recurrido, en su interpretación de los hechos y en las normas aplicables, por lo que interesa de la sala que deje sin efecto la resolución recurrida y que dicte otra acordando continuar la tramitación de la causa y la práctica de las diligencias de instrucción que resulten pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.