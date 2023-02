Los vecinos de una zona de Ribadeo se quejan del efecto de los grafitis y del botellón

El fenómeno de los botellones lleva aparejado en ocasiones una serie de problemáticas de tipo social que ahora se están reproduciendo en el entorno del edificio de la calle Buenos Aires de Ribadeo que se encuentra pegado al auditorio municipal, también objeto de algunas pintadas que lo asaltan casi continuamente.

Los vecinos del inmueble se muestran contrariados porque aseguran que en numerosas ocasiones se dirigieron al Concello donde reconocen que les atendieron correctamente "e incluso empatizaron con nosotros porque sabían perfectamente que les estábamos contando la verdad y además según nos dijeron ya era una cuestión de la que ellos tenían constancia y en la que se estaban ocupando con encargos a la Policía Local para que realizasen vigilancias especiales sobre todo durante las noches de los viernes y los sábados", según explica una vecina del inmueble pegado al auditorio.

Esta misma vecina asegura que acabaron por notar que los problemas que tienen "suelen ir por oleadas. Nosotros sabemos que vigilan y parece como que cuando lo hacen eso amaina, pero pasa un tiempo y vuelven".

Reconocen que el entorno es favorecedor porque es un lugar con recovecos que ayudan a que los jóvenes que participan en estas prácticas acudan allí "porque además está casi en el centro del pueblo", pero también indican que "ya que se sabe, se debería de poner un poco de coto con más continuidad" porque además explican que "el deterioro de la zona es muy evidente. Las pintadas son continuas y sobre todo durante algunos días concretos de los fines de semana aparecen restos con botellas rotas, vasos de plástico y otras cosas que es mejor no poner, pero esa es la realidad de lo que hay".

También apuntan que otro problema que se generó es con el edificio del auditorio municipal, que se llena continuamente de pintadas y añaden que genera un entorno muy poco atractivo "y da una sensación de abandono terrible para toda la zona, no solo para nosotros que vivimos en el edificio, también para la gente que vive en la otra parte de la calle y en Fontecavada".

EL CONCELLO NO QUIERE CÁMARAS

El alcalde ribadense, Fernando Suárez, reconoció que esta situación es "complexa" porque dice que la solución para ella "pasa por unha millor educación" y no por medidas de represalia. Señala que esto implica que es algo que no se puede zanjar a corto plazo, sino que llevará más tiempo. Como ejemplo de sus palabras dice que "en numerosas ocasións pintamos a zona, pero parece que foi como unha invitación a que volvesen a facer pintadas".

Al margen de ello, el regidor ribadense dice estar en abierto desacuerdo con las peticiones que le hacen desde el Partido Popular para que instale allí cámaras de vigilancia "porque esa non é a única zona afectada. Teríamos que poñer cámaras alí en moitos puntos, pero tamén na estación, no pavillón, en moitas partes da vila nas que se fan estas pintadas e Ribadeo convertiríase nun Gran Hermano, e non queremos iso".

Otras zonas: Más lugares afectados y otros municipios

Aunque esta zona del casco urbano ribadense está muy castigada por las pintadas, no es la única en la que se detectó el fenómeno del botellón en Ribadeo, que se produce también en otros puntos diferentes. Uno de ellos es el parque infantil de la calle Pintor Fierros, donde es muy habitual que se junte mucha gente. Eso también sucede en la zona de O Cargadoiro, aunque por su ubicación es más frecuente en verano.

Otros municipios

Además el fenómeno no es exclusivo de Ribadeo ni mucho menos. Burela es un municipio en el que se trató de canalizar el pintado de los grafitis dándoles prestigio y habilitando zonas de paso para que se decorasen con ellos. Ahora están muy extendidos.