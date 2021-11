Buena ración de balompié en las Xornadas FutbolInLugo Burela Bonita

La segunda edición de las Xornadas FutbolInLugo Burela Bonita volvieron a llenar de fútbol el salón de conferencias burelés. Seis reconocidos técnicos del fútbol autonómico ofrecieron su experiencia y conocimientos y reflexiones sobre distintos aspectos dentro de un congreso organizado por el portal FutbolInLugo con el patrocinio del Concello de Burela y la colaboración de El Progreso. Al igual que en la primera edición, la jornada pudo seguirse in situ, pero también a través del canal de Youtube del medio deportivo.

El congreso arrancó por la mañana con las charlas de dos técnicos de la estructura del Club Deportivo Lugo. Rubén Arce, entrenador de porteros del primer equipo rojiblanco, ofreció "os meus ideais sobre como debe ser o adestramento de porteiros", entre los que destacó que los metas no pueden ser tratados "como un elemento illado do xogo que adestre pola súa conta, senón que debe traballar co grupo", recalcó.

Yago Iglesias: "La experiencia me lleva a concluir que, cuanta menos información le demos al equipo y más certera sea, mucho mejor"

Le tomó el relevo Iria Rey, integrante del cuerpo técnico del CD Lugo femenino, que ofreció el ejemplo del impacto del fútbol femenino en Estados Unidos y explicó que "trabajar desde la cantera será la base que haga que asentemos la profesionalización del fútbol femenino". Entiende que "es importante buscar un modelo de negocio que genere ingresos para alcanzar la igualdad", señaló.

La sesión matutina la completaron el pastoricense Fiz Rodríguez, segundo entrenador del Compostela, y Yago Iglesias, extécnico compostelanista. Ofrecieron una conferencia conjunta en la que Rodríguez abordó la manera de elaborar un informe "nunha temporada moi complicada, xa que había moitos equipos que querían subir ao fútbol profesional ou polo menos meterse na Primeira RFEF", explicando que "facer un informe é relativamente fácil; o máis complicado é ser constante". Iglesias trató el desarrollo de un plan de partido destacando que "la manera ideal de competir es juntar tu idea de juego, las señas de identidad que quieres y el análisis del rival".

Las conferencias de la tarde corrieron a cargo de Óscar Gilsanz, entrenador del Fabril, de Tercera División, y Fran Justo, del Arenteiro, de Segunda RFEF.

Óscar Gilsanz: "Aínda que as cousas se traballen, pode que o día do partido non saian ben porque ao final de todo o fútbol é un deporte"

Gilsanz, que logró el pasado curso el campeonato de España juvenil con el Deportivo, indicó que "antes de comezar a temporada nun conxunto de fútbol base cómpre analizar as características, capacidades e potenciais reais dos teus futuros xogadores". Justo abordó el modelo de juego que propone en el conjunto ourensano en el que resultan fundamentales "a velocidade no xogo, o aproveitamento dos espazos e a profundidade ofensiva».

Una animada mesa redonda cerró estas segundas Xornadas Futbolinlugo Burela Bonita.