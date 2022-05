Buena jornada de capturas en la Festa da Troita, aunque el salmón no picó

El buen tiempo y que el río Eo estuviera vedado a la pesca hasta este domingo mismo ayudó a que las capturas de la Festa da Troita de A Pontenova fueran buenas. "Colléronse máis de cen exemplares no concurso de lance e algunha máis no de mosca seca", explicó el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Francisco Javier Rois, que destacó que el número de capturas fue superior al del año anterior: "O río aínda abre hoy e as troitas non están asustadas e atácanlle á cucharilla". Eso sí, el salmón no picó: "Viuse algún exemplar, pero non se pescou nada polo que o concurso quedou deserto".

"É certo que cada vez hai menos troita, pero a xente está contenta porque houbo capturas, aínda que isto non é unha ciencia exacta, un día vas e non colles e outro si ou estás catro horas sin nada e en dez minutos pillas o cupo", explicó Rois.

Los ganadores en el concurso de lance, en el que participaron 50 cañistas, fueron Jesús Fraga, Alejandro Corujo y Miguel Ángel Fernández. En mosca, con 24 participantes, se alzaron con los primeros puestos David Arcay, Luis Sandamil y Alberto Mera. En el certamen de salmón había apuntados 18 concursantes.

Ellos junto al resto de participantes e invitados, en total más de 200 personas, se reunieron tras el pesaje y la clasificación en un comida de hermandad servida en el local de las sociedades.

PASEO. El paseo dedicado a la pesca en la localidad suma desde este fin de semana nuevos homenajeados: el periodista Miguel Piñeiro, también nombrado Hijo Adoptivo, y el biólogo Juan Delibes.