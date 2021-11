Buen diente al mal tiempo en Mondoñedo

Siete locales de hostelería de Mondoñedo: Vinoteca Segundo, O Petisco, O Palique, O Rincón de Mondoñedo, bodegón A Catedral, A Taberna de Galiana y el bar Amencer participan desde este viernes y hasta el domingo en la décimocuarta edición del concurso de tapas Cidade de Mondoñedo, que organiza la Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos (Aciam) coincidiendo con el final del mes de noviembre, con su ya clásico lema ‘Remata novembro, tapeando en Mondoñedo’.

Unos negocios en los que se servirán dos tapas en cada uno de ellos, con las que podrán competir para llevarse el premio a la mejor tapa tradicional y a la mejor creativa, a la que se sumará otro premio a la más valorada por el público. Unas tapas que se servirán a dos euros desde las ocho de esta tarde hasta las once de la noche, un horario que se repetirán este sábado cuando también se ofertarán del mediodía a tres de la tarde, las mismas horas en que se repartirán el domingo.

Unas tapas que no solo tienen premio para los locales, pues entre los consumidores que entreguen cubierto el 'pasaporte do gran tapeador' se sortearán tres lotes de vino, cuatro entradas para visitar la Cova do Rei Cintolo y una noche en la suite del Hotel Camino de Estrellas.

Unas jornadas de tapas que se completarán con una charla, este sábado a las siete de la tarde, sobre ‘O sal da nosa vida, o sal da nosa dieta’, una jornada promovida por la asociación Senderiña, en colaboración con Esquina Atlántica, que tendrá como ponentes al arquéologo y subdirector del Museo do Mar de Vigo, Vicente Caramés, que charlará sobre el peso de la sal en la historia y su uso en la conservación de los alimentos y la nutricionista Antía Pérez, quien abordará su uso en las dietas.

Una propuesta, con la que la asociación Sendeiriña, que preside María José Cociña, fomenta su colaboración con la Aciam. "Foi algo que lle propuxemos porque nos pareceu importante axudar e nós sempre facíamos unha charla de nutrición que este ano apostamos por enmarcala no seo do concurso de tapas", asevera la presidenta del colectivo.