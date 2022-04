El buceo crece al abrigo de los cursos en clubs

Viveiro es toda una referencia en buceo, campo que explotan tres clubs con diferente enfoque, aunque en todos subyace el disfrute del mar. Sus componentes conocen como nadie la riqueza de los fondos marinos de la Costa lucense y contribuyen a promocionar el patrimonio histórico con el descubrimiento, inspección y divulgación de los diferentes pecios hallados a lo largo del tiempo.

Los centros de buceo mariñanos tratan de recuperar la normalidad después de la pandemia. El presidente del CAS Costa Lugo, Julio Vázquez, reconoce que el año pasado tuvieron poca actividad y ahora retomarán los cursos. Es una actividad al aire libre, lo que les favorece. "No tuvimos contagios cuando pudimos bucear y la intención es buscar la normalidad con las medidas necesarias para hacer cursos de iniciación, bautismos en piscina o en el mar, y seguir con las salidas los fines de semana, tanto en Ribadeo como en Viveiro".

Lo habitual es iniciarse con un bautismo en el mar o en la piscina y después se hace el curso. Suelen realizarse en fines de semana y en verano también durante la semana. El título habilita para bucear "a menos de 25 metros profundidad sin entrar en la descompresión, la parada para eliminar el nitrógeno residual. Al bucear respiramos aire comprimido, que tiene un 21% de oxígeno", precisa.

MUY MEDIDO. Para saber el tiempo que están bajo el agua usan un profundímetro, y unas tablas o ordenador permiten conocer si se sobrepasa el tiempo de descompresión. "El tiempo está en función de la profundidad, a más profundidad menos tiempo".

Julio Vázquez indica que en el buceo "no es importante la fuerza, la resistencia ni el género de la persona. Una vez que estás en el agua, la botella no tiene peso prácticamente, la flotabilidad es casi neutra, las condiciones físicas no son muy exigentes, solo necesitas estar sano, por lo que se pide un cuestionario de salud. Después se enseña física, mecánica o el movimiento del agua y el funcionamiento de los equipos".

La seguridad es primordial, de ahí que siempre vayan un mínimo de dos personas y aconsejan que sean tres. Al terminar los cursos siguen buceando con los clubs y pueden hacerlo en cualquier parte del mundo. Muchos aficionados realizan los cursos "porque les gusta el agua, el deporte, ver los fondos y así tienen la posibilidad de bucear en vacaciones.

Buceadores del CAS Costa Lugo en el puerto deportivo de Viveiro. CAS COSTA LUGO

Las condiciones de la mar mandan a la hora de programar inmersiones, que suelen realizarse para observar flora y fauna, "porque aunque vayamos a ver pecios están impregnados de vida, son un escondite fantástico para los peces, además al tener aristas las redes no acceden y la pesca de anzuelo es complicada, por lo que son un cobijo seguro", resalta Vázquez.

COLABORACIONES. El instructor destaca la biodiversidad marina de A Mariña, donde "el ecosistema está bastante bien en relación con otros sitios, la cantidad de especies varía en función de la época del año y la profundidad. A veces aparecen algunas de aguas más cálidas y echas en falta otras". La visión de paisajes marinos y contraluces son otros elementos gratificantes.

También les llaman la atención los pecios de barcos y colaboran en campañas de investigación con las federaciones gallega y española de actividades subacuáticas. "Muchos aparecen de casualidad buscando puntos nuevos de buceo", apunta. Asimismo hará actividades con la asociación Geoceanic, de Madrid, que inspecciona cuevas y minas, mientras que ese colectivo hará actividades en mar abierto con el Costa Lugo.

ATENCIÓN PERSONALIZADA. El club Mergullo Viveiro es el más joven de los tres que funcionan en la localidad. Iván Barros es su instructor y presidente. "Facemos cursos de buceo para iniciación a partir de 10 anos ata o nivel avanzado, aínda que os bautismos son a actividade máis demandada, é unha primeira toma de contacto co buceo que pode facer calquera persoa sen necesidade de formación, consiste en ir na lancha a unha zona de pouca profundidade cerca da praia e mergullarse cun instructor. Distinguímonos pola atención personalizada, xa que vai un alumno e un monitor".

Visitan lugares como O Fuciño do Porco o A Cova da Doncela para hacer inmersiones con personas con curso de buceo. "A cova que hai debaixo do Fuciño atravesa a montaña, dende calquera embarcación vese o orificio que lle dá o nome, que é unha abertura situada polo lado esquerdo. Nós entramos na caverna e saímos polo outro lado, é precioso, a xente flipa. Nun kaiak tamén podes pasar, porque non queda cuberto e non é perigosa", indica Iván.

Mergullo Viveiro destaca que buceando ven numerosas especies marinas de la ría vivariense y recuerda cuando avistaron el primer caballo de mar, una cría localizada junto a los pantalanes deportivos de Celeiro. "Foi incríble que aparecese no muelle porque soen estar en aguas moi limpas".

El astrolabio hallado en el pecio Viveiro I, en Area. MERGULLO VIVEIRO

El club también visita pecios de barcos hundidos. Iván precisa que "o ano pasado descubrimos o astrolabio e chamamos aos especialistas da Fedas, gracias a iso puideron crear un punto de arqueoloxía subacuática en Viveiro, que nunca houbera antes. Foi nunha inmersión rutinaria. Agora seguirán estudando o pecio Viveiro I xunto coa fragata Magdalena", resalta.

IMPULSO. La edad de los socios del club, que son 70 en la actualidad, oscila entre los 10 y los 72 años. Son de toda A Mariña y del interior, desde Lugo a Sarria o Monforte. Barros destaca el crecimiento de este deporte desde que su padre impulsó el buceo con unos amigos. "A afección vai subindo, preocupámonos de promocionalo, de que a xente veña, probe e lle guste. O deporte ao aire libre cada vez é máis buscado e é satisfactorio facelo con outros compañeiros".

Mergullo Viveiro imparte desde la pandemia las clases teórica online a través de una plataforma y las prácticas se programan según la disponibilidad de los alumnos. El club regala un bono regalo de cinco inmersiones a cada inscrito para favorecer la participación. Además, proporciona equipamiento de todas las tallas para las prácticas. "Fas unha actividade que require seguro de responsabilidade civil, vas nun barco que gasta gasóleo e obtés unha titulación para bucear ata 18 metros de profundidade no curso iniciación en calquera parte do mundo".

Buceadores de Mergullo Viveiro en la ría vivariense. MERGULLO VIVEIRO

Su actividad estrella son los bautismos de buceo que incluyen el viaje en lancha hasta Abrela o Area, el material, acompañamiento por un monitor y reportaje fotográfico. Requiere un mínimo de 10 años y buen estado de salud. "O ano pasado veu xente de todos os puntos de España, de paso aproveitan para ver o pobo".

PESCA DEPORTIVA. El club también organiza actividades de pesca deportiva desde embarcación, en las que cada participante lleva su caña, aperos y cebo. Son cuatro horas y un máximo de cinco personas. Como novedad este año harán cursos para aprender a pescar con profesionales.

Iván anima visitar "os preciosos fondos mariños da ría de Viveiro". De esa riqueza resalta «os grandes bosques de laminaria, unha alga que destaca moito no verán e que crea moito alimento e vida para os peixes e toda a fauna da costa, ademais da gran variedade de especies, que abundan moito en calquera punto porque hai moita vida. Temos a sorte de que vas á praia con gafas e xa ves peixes".

El CAS Buceo Viveiro realiza salidas programadas en invierno según la meteorología y desde mediados de marzo sale todos los fines de semana y festivos. Pueden acudir socios y no socios, según su presidente, Manuel Pérez, quien destaca que la mayoría de los asociados son de Lugo, Viveiro y otros acuden incluso desde Madrid al tener segunda residencia en el municipio vivariense.

CAZAFOTOSUB. El club concentra la mayoría de los bautismos durante el invierno, en la piscina lucense y en las de Xove y Celeiro, en esta última gracias a un convenio con el Concello, con el que también colabora para realizar limpiezas en la ría, el puerto antiguo o el fondo marino. Además les apoya en los campeonatos de fotografía. Pérez anticipa que en septiembre tendrán el nacional Cazafotosub en apnea.

Buceo Viveiro organiza los cursos según la demanda con entrega de todo el material didáctico necesario, al igual que los equipos para hacer las prácticas. En caso de no poder acudir a alguna, programan otra jornada, pues al ser cuatro instructores adaptan el horario a los interesados. También colabora con el Club Fluvial de Lugo.

Las salidas por la ría de Viveiro son los fines de semana, igual que los cursos, pero su objetivo es disfrutar de los ecosistemas y retratarlos, "a maioría ten cámara de fotos". Manuel destaca que «o buceo para nós é un pasatempo que nos axuda a desconectar e pasalo ben cos amigos. Todo o que facemos repercute nos socios, xa que aportan unha cota anual para gastos de funcionamento".

Submarinistas del club Buceo Viveiro. BUCEO VIVEIRO

También visitan pecios como el del Chusmar, en A Gaveira, o los cañones de Area, que hallaron Eduardo Losada y Ángel González hace unos años. El último formó parte también del equipo que descubrió otro pecio a 98 metros de profundidad entre Saíñas y Portocelo (Xove). Se trata del barco de pasaje Tromp, torpedeado por un submarino durante la Primera Guerra Mundial. El club también realiza un viaje anual, que suele ser al Mar Rojo, Maldivas o al lugar que soliciten los socios.



El precursor fue el centro creado por José Manuel Barros