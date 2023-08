Un buceador denuncia un posible vertido de fecales junto a la playa de Llas

Un particular, José Martínez, denunció ante el Seprona un vertido de aguas fecales al lado de la playa de Llas, en Foz. Confía en que su denuncia tenga efecto y que se adopten las medidas oportunas para eliminar ese foco, pues considera que "es un delito medioambiental gravísimo y está en riesgo la salud de los bañistas".

Martínez relata que se encontró con estos residuos casualmente un día que estaba buceando por las inmediaciones y salió a la superficie, pero al hacer pie resbaló en una zona en la que vio residuos. "Se me ocurrió salir a las rocas, pisé en firme y de repente pegué un resbalón tremendo, me di un golpe en la cadera y me hice algunos rasguños. Caí en una balsa de agua fecales que me dio un asco impresionante. Me metí dentro del agua para quitarme toda aquella porquería, que era jabón, agua de lavadoras, heces, de todo", relata.

José Martínez avisó al Seprona y acompañó a los agentes por tierra a la zona, donde el vertido no se aprecia con facilidad porque "está camuflado entre la maleza" pero al descender por las rocas y estar la marea baja vieron "todo infectado de residuos, los vertidos allí son por toneladas", afirma.

El denunciante cree que este posible foco de contaminación procede "de aguas residuales de viviendas de la zona que vierten sin depuradora ni nada. Me parece increíble que en un municipio económicamente tan solvente como es Foz se permitan estas cosas", opina. Lamenta también que esto suceda junto a una playa con bandera azul: "Es un desastre ecológico grande, un problema que atenta gravemente contra la salud del medio marino", incide.

En este sentido el alcalde, Fran Cajoto, asegura que en el Concello no recibieron ningún tipo de notificación sobre esta situación y de hacerlo "comprobarase se hai algún problema". A este respecto precisó que sí se constataron antes casos de algas en descomposición que salen a la superficie y enturbian el agua produciendo un fuerte olor. "Podería ser iso, pero habería que comprobalo", dijo.