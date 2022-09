Bruselas veta la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico y el sector recurrirá

La Comisión Europea (CE) aprobó este jueves cerrar el acceso de la flota a 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental tras adoptar una norma a la que se oponían España e Irlanda, lo que supone vetar la pesca por debajo de los 1.500 metros. Afecta al 17% del área entre 400 y 800 metros y su fin es "proteger y restaurar la vida marina", explicó el comisario de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius.

La decisión prohíbe el acceso a 16.419 kilómetros cuadrados de reservas al objeto de proteger ecosistemas vulnerables por debajo de los 400 metros en el 1,16% de las aguas del Atlántico Nororiental —Escocia, Irlanda, Francia y España—, pero la CE extendió el veto a las dragas, redes de enmalle, palangres, nasas y almadrabas. Entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La CE da luz verde a un reglamento que no logró la mayoría requerida en el Comité Pesca y Acuicultura en junio. La regulación protege 57 ecosistemas vulnerables, donde habitan especies como corales o anémonas, pero ha suscitado el rechazo del sector, que afirma que es muy general y abarca zonas por precaución que no son vulnerables. El gerente de la OPP Puerto de Burela, Sergio López, subraya que afecta también a pincheiros y volanteros, pese a que el palangre no daña zonas de corales. "Consumaron a ameaza de prohibilo para todas as artes e só cabe recurrir". Añade que "aféctanos a todos e moito, seguimos reclamando que esta norma se adapte aos informes científicos". Aduce que ni la consulta pública ni los informes fueron adecuados y opina que "é lamentable, non ten razoamento xurídico nin técnico válido".

Cepesca avanza que recurrirá la decisión aplicada dentro del Reglamento sobre el acceso a aguas profundas, para lo que se coordinará con organizaciones de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA), cuyo presidente Iván López Van Deer Veen, denuncia "arbitrariedad". El sector no descarta paros y concentraciones ante organismos europeos y españoles, pues no se evaluó el impacto socioeconómico ni la incidencia de las artes fijas.

Auguran consecuencias serían "devastadoras". "Impactará en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico afectando a más de 10.000 pescadores". Calcula que en España perjudica a 500 buques, sobre todo de arrastre del Golfo de Cádiz, de palangre de fondo —pincho y volanta— y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y los de arrastre, palangre de fondo, volanta, rasco, y artes menores del Cantábrico Noroeste, y más de 2.500 pescadores.