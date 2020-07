El brote mariñano sube en 8 casos, al sumarse algunos contagios de Hospitalet

El brote de Covid que afecta a la comarca de A Mariña sigue bajo control, a pesar del ligero incremento en la jornada de este viernes en ocho casos, tres de ellos en Viveiro al sumarse las personas censadas en la localidad contagiadas por unos familiares llegados de Hospitalet. "No tienen relación con el brote de la comarca, porque se trata de casos importados, pero a la hora de cuantificarlos sí suman entre los positivos de A Mariña al tener aquí cartilla sanitaria", recuerda la alcaldesa vivariense, María Loureiro, quien destaca la celeridad en la actuación. "El protocolo se activó con rapidez y se logró controlar pronto y todos están en cuarentena", asevera. En total, son cinco los infectados en Viveiro por el brote de Cataluña.

Uno de ellos es una trabajadora de la residencia de mayores San Bartolomé de Xove. Las cuatro compañeras con las que comparte turno dieron negativo en las PCR que se les practicaron el miércoles, lo que supone un alivio, a la espera de conocerse hoy los resultados a los cerca de 140 internos. "Estamos tranquilos, pero en calma tensa ata que saibamos os resultados", dice el regidor xovense, Demetrio Salgueiro, quien ansía que no haya contagios entre los mayores, ninguno de los cuales presentaba síntomas. "En canto soubemos do caso estiven a falar coa directiva por se necesitaban algo e estamos en contacto e confiando en que as medidas de seguridade coas que traballan na residencia de maneira escrupulosa serviran para evitar contaxios", aseveró el regidor de Xove, quien recuerda que en el Concello hay dos positivos, "que se manteñen case dende o inicio do brote".

La residencia de mayores xovense es un centro perteneciente a la fundación San Rosendo que cuenta con 140 plazas. Una residencia en la que sus trabajadores han vuelto a trabajar con Epis, mascarillas FP2, pantallas, guantes, calzas y pantalones, "casi como al principio, pero la diferencia es que ahora tenemos medios de prevención y protección y sabemos qué medidas funcionan", aseguran desde la fundación.

A ello, suman además el hecho de que se trabaja con los internos en grupos reducidos y cada uno cuenta con una persona de referencia, un sistema que implantan para ayudar a que los mayores se orienten mejor. También decidieron que los trabajadores estuvieran siempre con sus mismos compañeros en cada turno para que fuera más fácil su aislamiento en caso de contagio, como sucedió con la trabajadora infectada.

Las nuevas medidas a adoptar en el centro se marcarán en función del número de positivos que haya; lo que ya es seguro es que no se podrán reanudar las visitas.

DOS INGRESOS MÁS. En la comarca este viernes se contabilizaron 56 casos activos, cuatro de ellos con ingresos en el Hospital Público da Mariña, dos más que en la jornada anterior. A ello, hay que sumar las 350 personas en sus casas.

Los nuevos casos detectados este viernes, jornada en que se realizaron sesenta PCR, se concentran, además de en Viveiro, en Foz con tres nuevos y en Burela, con dos.

Lugo es la provincia gallega con más casos activos, 80, 6 más que el día anterior. En Galicia, son 180, lo que suponen 17 más.