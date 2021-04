Un brote en A Mariña suma ya cuarenta positivos, dos de ellos hospitalizados

El brote de covid-19 detectado la semana pasada en A Mariña Oriental suma ya unos 40 casos y dos de los afectados tuvieron que ser hospitalizados por complicaciones relacionadas con la enfermedad. Según informó el director asistencial del área sanitaria, Rafael Monte, forman parte también de ese brote los cuatro casos hallados este miércoles en el cribado poblacional realizado en Barreiros, en el que participaron 425 vecinos, el cien por cien de los convocados.

Por el momento, se han encontrado casos vinculados con ese brote en los municipios de Barreiros, Trabada, Ribadeo, Burela, Foz, Mondoñedo y Cervo y, en muchos casos, se trata ya de segundas cadenas de transmisión, personas que tuvieron contacto con los primeros diagnosticados y que a su vez contagiaron a otras personas. E

l brote fue hallado a raíz del ingreso en el Hospital da Mariña de un hombre tras caerse de un caballo. El paciente no tenía síntomas, pero, como es habitual, se le hizo una PCR a su llegada al centro para saber si debía ser hospitalizado con aislamiento o no. A raíz de ese positivo se inició el rastreo de casos y poco después se encontraron otros cuatro positivos entre sus contactos estrechos, salpicados entre distintos ayuntamientos. Aunque ese fue el primero de los positivos detectado no está claro que se trate del caso índice (el que inaugura un brote).

La movilidad en la comarca de A Mariña ha facilitado la extensión de este brote, como ha ocurrido con otros previos. Resulta habitual que una persona resida en un ayuntamiento, trabaje en otro y se cite con familiares o amigos en un tercero y eso permite que, aún no siendo muchos casos en cada municipio, sí haya muchos concellos afectados.

El rastreo continúa, así como los cribados a esas segundas cadenas de transmisión. "Esperamos cortarlas en los próximos días. Es fundamental la información que nos proporcionan los contactos y gracias a ellas creemos que podremos acotar este brote en los próximos días", aseguró el doctor Monte. Por el momento se espera que aún se sumen más positivos a lo largo de esta semana, entre los contactos ya cuarentenados de los positivos diagnosticados en los distintos concellos.

Investigan una ruta a caballo

Sanidade está investigando la celebración de una ruta a caballo en Barreiros para dar con nuevos positivos aún no diagnosticados. A raíz del caso de un hombre que sufrió una caída y a quien se diagnosticó con covid-19 una vez que llegó al hospital burelés, se estima la posibilidad de que otros asistentes también se hayan contagiado en ese mismo momento. Los rastreos continúan pero se espera que se pueda llegar pronto al final de todas las cadenas de transmisión.



Prudencia en Trabada

El incremento de los casos de covid- 19 en el concello de Trabada ha implicado que suba al nivel medio de restricciones. La alcaldesa, Mayra García, envíó este miércoles un mensaje de tranquilidad. "É importante manter a prudencia e respectar todas as medidas de seguridade e hixiene, limitando a interacción social para que a situación non empeore e quede controlada de novo", aseguró la regidora.