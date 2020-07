El brote de Covid-19 en la comarca de A Mariña continúa expandiéndose y el Sergas apuntó que este sábado los casos subieron hasta 85 tras sumarse 26 con respecto a la jornada anterior. Además, este diario pudo confirmar que en el centro hospitalario están ingresadas ocho personas debido a esta patología.

Responsables del hospital ubicado en Burela junto a otros cargos del Sergas mantuvieron este sábado una reunión a propósito de la evolución del brote y su tratamiento. Por el momento, en el hospital se están realizando ya varias modificaciones y en la jornada de este sábado comenzaron a reorganizar algunas de sus áreas como medida de precaución por si el brote continuara creciendo y recrudeciéndose tal y como vino haciendo desde que se detectara el primer caso confirmado del mismo durante la tarde del pasado día 23 de junio.

La extensión de los casos y, sobre todo, de las personas confinadas, está generando además una gran cantidad de problemas añadidos y trastornos paralelos. Por ejemplo el centro de día Aloumiños de Foz, que tenía prevista su apertura, como todos los demás, para el próximo día 15, continuará cerrado para evitar que esta problemática pueda cebarse con sus usuarios. Por el momento es el único caso que se conoce en la comarca de estas características y el resto, en principio, abrirán tal y como anunció la Xunta el próximo día 15.

CONFINADOS. Una de las grandes incógnitas existentes en la comarca es el número de confinados que existe en la actualidad, ya que no hay ningún tipo de dato oficial al respecto y, por otro lado, es imposible saberlo. No obstante, el alcalde de Burela, el socialista Alfredo Llano, declaró este sábado a una televisión estatal que esa cifra se encuentra ya por encima del millar en toda la comarca mariñana. La última cifra que se dio por buena eran 600 a mediados de semana.

No obstante, fuentes del Sergas subrayaron que los protocolos para tratar de controlar el brote están funcionando correctamente y recuerdan a la ciudadanía "a necesidade de continuar a aplicar as medidas hixiénicas e sanitarias establecidas desde o inicio da pandemia, poñendo especial énfase na necesidade de empregar sempre as máscaras e gardar a distancia física de seguridade así como a hixiene de mans".

También piden que se use el número de teléfono del 061 solo para dar aviso de emergencias o casos graves.

La residencia Albertia suspende de nuevo las visitas

La residencia de la tercera edad Albertia Lugo suspende las visitas de familiares previstas para los próximos días como medida de precaución ante el brote de Covid-19 registrado en A Mariña. Esta decisión se adopta solo por prevención y para evitar que alguno de los internos pueda ser contagiado. Actualmente, no hay ningún caso de coronavirus en este centro de mayores.



OTROS CENTROS. El resto de las residencias de Lugo capital permiten, por ahora, las visitas de los familiares, tanto las de la Xunta como la residencia privada Orpea. En cambio, en A Mariña la medida ya fue impuesta hace días.