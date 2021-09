Un brote en el Ceip O Cantel de Foz ha dejado ya al menos once casos, solo una semana después de haber empezado el colegio. Los afectados son alumnos de Infantil, que por su edad no se pueden vacunar y que, además, están exentos de usar mascarillas.

Ambas circunstancias, sumadas al hecho de que la interacción en el aula de alumnos tan pequeños es mayor, pueden haber contribuido a que el brote haya sido explosivo. Por regla general, según la experiencia adquirida a lo largo del pasado curso, los brotes escolares tendían a ser más progresivos y dependían en gran medida de la convivencia de los niños fuera de las aulas. Si había interacción entre ellos en lugares en los que no usaban mascarilla —por ejemplo, el comedor escolar— aparecían más positivos tras el primer cribado que si el único contacto se producía en el ámbito de la clase.

Según ha podido saber este diario, algunos niños presentaban síntomas que los padres confundieron con catarros y que no atribuyeron a covid. En un escenario con una elevada tasa de vacunación —Galicia tiene en estos momentos al 89,4% de su población diana inmunizada, según apuntó ayer el presidente de la Xunta— y aunque eso no evite la infección, la transmisión se produce con más facilidad en los colectivos no vacunados; es decir, las personas que eligieron no hacerlo, las que no pueden hacerlo por prescripción médica o los niños menores de 12 años para los que no está recomendada ninguna de las vacunas del mercado español.

Foz empezó la semana con seis casos pero con este foco, el primero detectado en centros escolares de la provincia, sumará otros nuevos. En general, la provincia está estos momentos en una buena situación epidemiológica. Desde hacía dos meses no había tan pocos casos activos de covid-19.