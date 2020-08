El brote burelés que llegó a mil personas en seguimiento apenas tiene ya seis casos

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, coincidieron este miércoles en dar por controlado el importante brote de Covid- 19, que llegó a tener decenas de contagiados y casi mil personas en seguimiento.

El regidor señaló, tras la reunión con las autoridades sanitarias, que apenas quedan casos puntuales en la localidad, entre seis o siete positivos en tierra. A bordo del palangrero de superficie Punta do Xuncos, con base en el puerto burelés, siguen 14 hombres en cuarentena pues los últimos análisis siguen dando positivos a ocho de ellos. Es esta una situación lamentable, pues preferirían pasar la enfermedad en casa y se sospecha que tras algún contagiado a bordo, durante la marea de 34 días pescando tiburones, enfermando en diferentes fechas los compañeros.

Sobre la situación mariñana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que el comité clínico estima que el brote en la comarca está "en fase de resolución " y muestra una evolución "moi boa", según informa Víctor M. Rivero. Los 16 casos de las últimas dos semanas tienen trazabilidad y origen conocido, y solo se mantienen las restricciones de aforo del 50% en ocio nocturno.

Es precisamente en este punto que el alcalde burelés apuesta "por non baixar a garda e poder equilibrar a seguridade sanitaria coa socioeconómica". "Prorrógase no ocio nocturno unha semana máis o aforo do 50% —destaca Llano—, o brote está desaparecendo pero considérase que hai que ter moito coidado con certas actuacións e en certos ambientes e hai que evitar por encima de todo que existan facilidades para os contaxios". Destaca que los positivos actuales "son persoas que están gardando a súa corentena e que se irán dando de alta en datas próximas, polo tanto, penso que imos ben, que ese brote que comezou sobre o 22 de xuño, nos deu moito que facer pero esa aprendizaxe vaise traducir en algo positivo. Así que quero animar á xente a que siga tendo esa responsabilidade e ese comportamento que sempre é bo para o conxunto da poboación", argumentó el alcalde mariñano.

Burela permaneció confinada doce días más que el resto de la comarca y desde el Concello creen que ahora el respeto a las normas y la corresponsabilidad social es mayor.

RIBADEO , UN CASO IMPORTADO. También aprecia notable mejoría el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, que tras la vídeo reunión sanitaria de este miércoles constata que "o brote de Covid-19 na MAriña é xa moi reducido e ten 24 positivos, dos que un corresponde a Ribadeo". "Trátase dun caso importado —añade el regidor—, e todo o seu círculo de contactos deu negativo, afortunadamente".

Suárez pide precaución en las relaciones sociales y familiares para frenar el virus: "A melloría indica que isto vai ser normal, á vista do que pasa noutros concellos, barrios, Estado e a nivel internacional; mentres non haxa unha transmisión comunitaria descontrolada debemos estar tranquilos e seguir o noso día a día".