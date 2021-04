Un brote en Arante fuerza un cribado el lunes en dicha parroquia ribadense

La aparición de un brote focalizado en la parroquia ribadense de Arante y, de forma más concreta en la localidad de Remourelle, fuerza a la realización de un cribado entre el vecindario de dicha parroquia. Será este lunes en el pabellón polideportivo ribadense.

El alcalde, Fernando Suárez, indicó que según las informaciones de las que dispone procedentes del Hospital da Costa y de la delegación de Sanidade en Lugo la incidencia detectada en los últimos días "rachan unha liña de moi pouca incidencia acumulada no noso Concello de Ribadeo".

Por eso el propio Concello sugirió la posibilidad de hacer un cribado total en la parroquia "agora que parece que o foco pode estar concentrado dentro dunha área limitada. As autoridades sanitarias accederon polo que ambas as dúas institucións estivemos a coordinar as accións a realizar".