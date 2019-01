El Brexit afectará más al transporte de pescado desde Escocia que al de Irlanda

Las autoridades de Irlanda comunicaron a transportistas de pescado hacia Galicia que las navieras reforzarán su servicio de ferry desde Cork si en marzo se produce una salida abrupta del Reino Unido y surgen problemas aduaneros con la Unión Europea. Esta cuestión es de suma importancia para la flota de Gran Sol mariñana, puesto que muchos pincheiros y volanteros descargan las mareas en puertos irlandeses como Castletown, enviando las capturas por carretera hacia Burela, Celeiro, A Coruña, Marín, Vigo o Pasajes, ahorrándose varios días de navegación.

Más problemático resultaría un atasco fronterizo con pescado que en estos momentos capturan en los mares escoceses de la zona IV. En esos caladeros, los barcos mariñanos tienen días de mar pero, sobre todo trabajan muchos abanderados ingleses o con pabellón francés propiedad de gallegos.

Los tráilers de transporte frigorífico para enviar hasta allí cebo, pertrechos y alimentos regresan cargados de pescado hasta el sur de Inglaterra y desde Portsmouth embarcan en los ferrys hasta puertos franceses o Santander para continuar la ruta. Son viajes obligados para el pescado fresco que requerirían más travesías a unos pesqueros que deben aprovechar el tiempo para faenar.

Goyanes: Son ingleses, pero non sei porque me dá que iso non vai para adiante, porque todo o prexuízo é para eles; a pescada do pincho non saben nin preparala, é un produto que ten o seu mercado en España

Antonio Goyanes, propietario de una treintena de camiones frigoríficos con base entre Sarria y Begonte, puede llegar a mover hasta 50 tráilers en la ruta de Escocia y cada semana transporta hacia las lonjas gallegas entre 20 y 30 camiones de merluza fresca, además de otras especies. Goyanes no conoce planes de contingencia al respecto pero cree que un Brexit duro a quien perjudicará será sobre todo a los ingleses.

"Son ingleses –dice–, pero non sei porque me dá que iso non vai para adiante, porque todo o prexuízo é para eles; a pescada do pincho non saben nin preparala, é un produto que ten o seu mercado en España". Suele cargar el pescado en puertos como Scrater, Ullapol y Lochenberg. Incluso más al norte, en las Islas Lewis, para lo que necesita 14 horas de ferry desde Aberdeen. De regreso, tras cruzar la isla, enlaza en ferry con el continente desde Portsmouth.

Fai pouco reunínme con directivos de Britanny Ferrys e tratarán de responder ao que aconteza

Hace unos días, el ministro español de Pesca, Luis Planas, anunciaba gestiones para reforzar la línea de ferry que une Santander con Plymouth, con el fin de evitar posibles bloqueos. Reconocía que España mueve hacia el Reino Unido unos mil camiones diarios con productos perecederos desde el puerto francés de Calais, que podrían verse muy perjudicados por retrasos aduaneros si los controles regresan con el Brexit.

Goyanes, que mueve más del 80% del tráfico de pescado fresco de armadores gallegos desde Escocia, señala que Plymouth no tiene tanto movimiento, a excepción del verano y espera que no se produzcan colapsos. "Fai pouco reunínme con directivos de Britanny Ferrys e tratarán de responder ao que aconteza", dice.

NUEVA LÍNEA. Esta compañía puso en marcha el pasado año la línea entre el puerto irlandés de Cork y Santander lo que, en estos momentos de incertidumbre con el Reino Unido, supone un alivio para las operaciones de la flota de Gran Sol.

En Cork, al sur de Irlanda, embarcan los tráilers con las descargas que los gransoleros depositan en Castletown. Muchos son de la empresa Potel Torres, con base en Padrón y Pontecesures. Al igual que la empresa lucense, transporta hacia allí carnada, víveres, aparejos y repuestos para los barcos, regresando con la merluza fresca. En caso de no tener mercancía de ida para los pesqueros, suelen transportar frutas y verduras del sur de España hacia Inglaterra, y aprovechar los retornos con pescado. Esta firma contrata entre diez y quince camiones a la semana desde Clastletown.

Algunos podrían incluso desviar sus descargas desde el puerto galés de Milford, en el canal de San Jorge, a otros irlandeses

INCERTIDUMBRE. En Potel Torres la sensación ante el Brexit es de incertidumbre y tampoco saben de planes oficiales ante una posible crisis aduanera con Reino Unido. "O único que sacamos en limpo é que os navieiros tratarán de poñer máis barcos directos desde Cork", señalan. Aunque los ferries pueden estar limitados por sus horarios y también por el estado del mar.

La principal preocupación que detectan están en las armadoras de buques abanderados ingleses y escoceses. Algunos podrían incluso desviar sus descargas desde el puerto galés de Milford, en el canal de San Jorge, a otros irlandeses. Castletown es una primera opción aunque marineros mariñanos detectan que últimamente está bastante saturado, al haberse incrementado mucho su tráfico pesquero.

MEMORANDOS. El Reino Unido y España firmaron ayer varios memorandos bilaterales que podrían aplicarse sin que hubiera acuerdo en el Brexit. El más urgente se refiere a los derechos de los respectivos residentes para que puedan votar en las elecciones locales.

Estos acuerdos se consideran en sí mismos "planes de contingencia", según recoge la agencia Europa Press. El secretario de Estado para la Unión Europea, Marco Aguiriano y el secretario de Estado británico para el Brexit, Robin Walker, rubricaron acuerdos que atañen también a la pesca, el medio ambiente, el tabaco y la cooperación policial y aduanera. También se trabaja a nivel bilateral en un acuerdo fiscal.

Movimiento

40.000 camiones al año en los ferrys



La pesca es especialmente sensible a un divorcio sin acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea pues, aparte de las capturas de barcos gallegos y sus abanderados de otros países en aguas británicas, está en juego el comercio con decenas de miles de toneladas de pescados y mariscos que España compra allí, productos que podrían sufrir aranceles del 8% y mucha más burocracia.



Brittany Ferries

La empresa que desde hace 40 años enlaza España con Reino transporta cada año 40.000 camiones entre ambos países, entre ellos los de pescado. Su buque Connemara enlaza los miércoles y viernes Cork con Santander en una travesía de 28 horas.



3,5 días

Duración de un viaje con pescado desde scocia a Galicia pero de incrementarse el papeleo podría incrementarse en otro día más, lo que perjudica los intereses comunitarios e ingleses. D esde Irlanda la ruta supera los 2.000 kilómetros y con Escocia es mucho más larga, más de 3.000.