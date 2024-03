Breixo Llano: "O rural ten futuro, está vivo e a xente é feliz nel"

En primeiro lugar, parabéns. Como está despois de recibir este premio Mestre Mateo?

Estamos contentísimos. Xa fóramos finalistas algunha que outra vez, pero nunca gañaramos, e desta vez foi. Outras veces quedáramos ás portas e tivo que ser no 2024.

Como o celebraron?

Pois alí mesmo. Despois da gala houbo una festa na que estabamos bastantes compoñentes do equipo xuntos, aínda que faltaba xente, pero aproveitamos para tomar algo.

Cales son as súas atribucións no programa Cos pés na terra?

Pois son realizador e tamén membro do equipo de produción.

Ten que ser complicado asumir as dúas funcións.

Non. Somos moitos no programa. Realizadores somos tres e na producción somos catro, hai bastante equipo.

Por que pensa vostede que o programa ten éxito?

Porque contamos historias moi humanas, que lle dan valor á xente por ter o seu proxecto vital no rural, por volver á terra, como di o nome do programa. Xente que aposta por vivir no campo. A maioría da xente vai dos pobos ás cidades e nós damos voz aos que quedan no rural e aos que fan o camiño inverso.

Que tipo de xente entrevistan?

Entrevistamos persoas moi diversas. Desde xente que ten animais ou horta a artesáns que traballan a cerámica, o ferro, a pedra... É un programa consolidado, leva funcionando desde o 2011, levamos 16 tempadas e xa gravamos máis dun milleiro de persoas.

E é difícil atopar novos proxectos, nova xente que aposte polo rural?

Sempre hai novas historias, xente moi nova que aposta por emprender no rural. Eu penso que hai futuro no rural, son optimista, véxoo como realizador que teño que preparar as entrevistas e podo dicir que o rural está vivo, que a xente é feliz no campo e non quere ir á cidade.

Cantas tempadas leva vostede traballando no programa?

Eu levo dende a tempada 7 e imos pola 16, porque hai anos que facemos dúas tempadas no mesmo ano. Incorporeime ao programa no 2017.

E como é o grupo que traballa no programa?

Eu penso que somos un grupo que empatiza coas historias, coa xente. Facemos as historias un pouco nosas e eles séntense cómodos con nós e flúe todo mellor. Ese pode ser o segredo. A nós encantanos o rural, é a nosa paixón e somos privilexiados por traballar nel. Ademais non é repetitivo, cada proxecto é un mundo.

Vostede é de Burela, graváronse moitos programas pola Mariña lucense?

Si. Gravamos a Andrea de Amar A Mariña, a fundación Eu Son que sairá esta tempada, a Pepe da cooperativa Terras da Mariña de Lourenzá ou a Martín Duarte, que ten cabalos en Ourol, entre outros.

Que sentiu cando lles deron o premio?

Pois non o agardaba. Hai programas moi bos, finalistas, e é moi complicado gañar. Foi unha alegría enorme, tras varias veces nomeados. Pensei: "Ao final conseguímolo". Foi bonito compartilo cos compañeiros que estabamos alí.