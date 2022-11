"A brama dos cervos pódese escoitar nestes meses na Fraga Vella"

A Fraga Vella é un paraíso natural entre os concellos de Mondoñedo e Abadín no que é sinxelo perderse, literalmente, se non se coñece a zona. Por iso non é un lugar moi frecuentado e por iso, "porque é raro ver a alguén", e pola súa riqueza natural é o recuncho preferido de Pedro Rolle, guía de natureza e bombeiro forestal. "A fraga é realmente un pinar enorme con trociños de fraga e é unha reserva natural do LIC Serra do Xistral da Rede Natura 2000", explica e subliña que o feito de estar pouco concurrida faina o lugar ideal para ver plantas e animais "que o que me gusta a min". "Procuro ir unha vez ao mes ou cada quince días porque me sana, alí desconecto de todo", recoñece.

Nesta fraga pódense atopar plantas especiais como as droseras, que son plantas insectívoras, as pindicolas ou a gentiana pneumonanthe, "unha planta medicinal moi chula". A fauna tamén é variada, coa presenza de cervos ou voitres, e ademais dos animais salvaxes están as mandas de gando que vive en liberdade no monte.

Esta época do ano é a preferida de Pedro para ir á fraga, "polas cores das árbores, os musgos e os líquenes ca humidade están preciosos tamén , é a época das setas e tamén a brama dos cervos". "Ir agora é unha pasada", recoñece. E lonxe do que puidera parecer é sinxelo escoitar a berrea porque na Fraga Vella hai unha importante concentración de cervos dende que entre finais dos anos 80 e principios dos 90 se introduciran nun peche que se foi deteriorando permitindo que os animais sairan ao monte. "Esta concentración fai que sexa sinxelo velos e escoitalos", indica Pedro, que aconsella levar prismáticos para observalos.

Aínda que a fraga non está exenta de perigo. "Nunha ocasión tiven un encontronazo cun touro", explica Pedro, "esperei a que pasara o gando nun estreito na ruta para a pena Montol, pero cando pensei que pasaran atopeime co touro de frente e despois de cambiar de cor 20 veces esperei dúas hora ata baixar".