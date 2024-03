Brais García brilla en la pista, los trails y las carreras populares

El atletismo mariñano tiene un poco de todo tanto en categoría masculina como femenina, con Adrián Ben como indiscutible referente. Hay grandes corredores de trails, buenos mediofondistas, están saliendo velocistas de alto nivel, pero seguramente el todoterreno de lujo capaz de brillar tanto en pista como en ruta o carreras de montaña es Brais García, (Ribadeo, 2007), que sin haber cumplido todavía los 17 años ya es una de las grandes realidades comarcales.

El deportistas del Club Atletismo Ribadeo viene de hacer tercero en la carrera absoluta del Corre con Nos lucense, pero hace bien poco fue capaz de meterse en una fase final de un campeonato de España sub-18, en 800 metros lisos y el próximo fin de semana defenderá el pabellón gallego en el campeonato de España de running trail, que se disputará en Ojos (Murcia).

Pese a defenderse bien en todo tipo de modalidades y en diferentes distancias, Brais tiene claras sus preferencias. "Gustame correr de todo, pero no que máis cómodo me atopo e máis desfruto é na pista, sobre todo nos 800 metros lisos, que creo que é tamén o que mellor se me da", aseguró el mariñano, capaz de rebajar esta temporada en 6 segundos su mejor tiempo, lo que le permitió subir al podio autonómico y disputar el campeonato de España con los mejores mediofondistas nacionales. "Para mín clasificarme para o Nacional foi unha sorpresa porque non contaba con facer a marca, despois estar en Sabadell foi unha experiencia moi boa a tódolos niveis, o meu único obxectivo era desfrutar e aprender e foi o que fixen", aseguró el joven.

El ribadense afrontará la temporada al aire libre con la esperanza de repetir, aunque la clasificación para ese campeonato de España estará más cara, "pero tamén é máis sinxelo correr e mellorar a marca", aseguró, ilusionado.

La próxima cita para Brais estará este fin de semana, desplazándose hasta tierras murcianas para competir con los colores de Galicia en el nacional de trail running después de subir también al podio autonómico. "Pois foi outra sorpresa, no noso club (CA Ribadeo) tratamos de apuntarnos a todo tipo de probas e fun máis ben para aprender porque non esperaba rendir a ese nivel, agora tómome esta viaxe como outra oportunidade para vivir unha nova experiencia na que tratarei de facelo o mellor posible".

La capacidad competitiva de Brais está fuera de toda duda, como lo demostró este domingo en el carrera lucense del circuito Corre con Nós, batiéndose el cobre con rivales de mucha más edad y experiencia y entrando en la meta en la tercera posición entre más de 300 participantes. "Foi unha boa carreira, saín diante intentando aguantar cos mellores e despois de que se escaparan os dous primeiros tiven unha boa loita polo terceiro posto que conseguín".

CINCO O SEIS SESIONES. Para rendir al nivel que lo hace el atleta mariñano hay que tener físico y talento, pero también hay que trabajar mucho. Brais García compagina sus estudios en el insituto con los entrenamientos y competiciones. "Fago entre cinco e seis sesións de adestramento á semana, nunha das pistas de Navia", señala, añadiendo que "polo momento non teño problemas para compaxinalo cos estudios", dijo Brais, que está viviendo su mejor temporada a todos los niveles, aunque seguro que lo mejor está por llegar.