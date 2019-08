A borrasca deixa ventos de máis de 100 km/h en Viveiro

O vento alcanzou os 119,9 quilómetros por hora no municipio pontevedrés de Cuntis na xornada do xoves con motivo do paso dunha borrasca que deixou, ademais, a precipitación máxima acumulada, con 83,5 litros por metro cadrado, en Lousame.

Así consta nos rexistros significativos de Meteogalicia, recollidos por Europa Press, nos que se reflicte que foron localidades con altitude menor de 900 metros as que rexistraron os refachos de vento máximos entre a tarde e noite do xoves.

Ademais dos 119,9 quilómetros por hora en Cuntis o vento alcanzou os 113,6 en Vimianzo (A Coruña), os 108,4 en Viveiro (Lugo) e os 100,7 en Oia (Pontevedra).

En canto á choiva, os rexistros máis significativos corresponderon a localidades con altitude menor de 900 metros como a coruñesa de Lousame (83,5 litros por metro cadrado) e ás pontevedresas de Cuntis (58,4), Fornelos de Montes (53,2), Meis (50,8) e Poio (49,6).