Borja Pernas: "El anillo no lo llevo puesto, me queda un poco grande"

No se lo esperaba. Borja Pernas, enfermero vivariense, tuvo una gran sorpresa este pasado fin de semana, cuando después de terminar el TradeInn International Triathlon 140.6 en Platja d’Aro su pareja, Lidia Lestegás, le pidió matrimonio. "Si te digo la verdad, llegaba tan fundido que lo único que pensaba era en comer y descansar. De hecho tarde un par de segundos en responder porque estaba en shock”, dice el joven triatleta vivariense, que apunta. "Fue una alegría enorme, la que no sentí durante toda la prueba, porque además de Lidia había muchos amigos y familia viéndome”.

Pero nada hacía presagiar que iba a tener una pedida de mano de su novia. "No me olía nada. De coña, un par de semanas antes, hablando en casa, le dije: seguro que me pides matrimonio, pero no volvimos a hablar del tema", recuerda.

Borja Pernas está abrumado. Recibe cientos de mensajes diarios desde que terminó la prueba en tierras catalanas. "No doy respondido a todos; estoy de vacaciones y estoy más agobiado que cuando estoy trabajando”, dice, con una sonrisa. “Ella está más acostumbrada a estas cosas, tiene un canal de Instagram, pero yo siempre estoy en un segundo o tercer plano, y no estoy muy habituado", dice, pero reconoce que “es una historia muy bonita, impresionante”.

¿Quién está más ilusionado? "Los dos por igual", responde. "Ella se lo curró un montón, preparó el tema del anillo, se molestó en diseñarlo y luego, en la línea de meta, no sabía muy bien si la iban a dejar por el tema del covid, pero al final lo consiguió”, apunta.

Pernas realizó una excelente competición. Un Ironman de 3.8 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42 corriendo, una maratón. Finalizó en el puesto 168 de más de un millar de triatletas y en su franja de edad, de 25 a 29 años, fue sexto.

Borja Pernas está ahora en su casa, en Girona, junto a su novia y a parte de la familia de ambos, pero este miércoles llega a Viveiro para pasar algo más de una semana de vacaciones. Pero lo que no tiene puesto es el anillo. "Me queda un poco grande y lo tengo que llevar a A Coruña; no lo quiero perder", concluye.