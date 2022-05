La Bonoloto da una alegría en Foz: "Non é unha millonada, pero é unha cantidade bonita"

El despacho de loterías de Befana de Foz, que regenta María Dolores Legaspi, registró uno de los dos boletos agraciados con el primer premio de la Bonoloto de este jueves pasado, cuyo poseedor percibirá la nada despreciable cantidad de 631.878 euros. La gerente del negocio considera que "é unha boa noticia para todos que toque a lotaría, é unha cantidade bonita, pero tampouco é unha millonada, aínda que dá alegría".

El afortunado no pasó por el local ni se sabe quién puede ser. Además, tampoco tiene que ir, debido a que puede ingresar directamente el boleto en una entidad bancaria para su custodia y el cobro correspondiente. Legaspi solo sabe que es de primera categoría con los seis números acertados, pero no tiene detalles sobre la cantidad invertida, el día que se selló ni si la apuesta es manual o automática, como tampoco sabe si hizo más de una apuesta, dado que desde la delegación de loterías de Lugo no facilitan esos datos.

Dolores Legaspi desconoce quién puede ser el agraciado. "Por aquí non veu ninguén, penso que nin rumores hai no pobo". Sin embargo, sí expresa su alegría. "Estamos contentos", resalta, y reconoce que pasaron vecinos a interesarse por el posible afortunado, que considera que puede ser de la localidad, ya que en esta época todavía no hay muchos turistas ni visitantes, aunque tampoco descarta que haya podido sellarlo alguien de paso.

Además de varios clientes habituales, el despacho de la Avenida da Mariña de Foz recibió este viernes la visita de representantes de la delegación de loterías lucense para la colocación del cartel correspondiente. El local repartió otros premios con anterioridad de diferentes sorteos, desde la Quiniela hasta la Primitiva o de la citada Bonoloto. También expende billetes para los sorteos de la Lotería Nacional.