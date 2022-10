"É bonito ver que gustan os libros que ti escolles para a biblioteca"

"Presumimos de ser unha das bibliotecas máis antigas da provincia, do 1963", asegura María José López Noceda, técnica de cultura e bibliotecaria en Lourenzá, que non dubida en escoller esta biblioteca Juana de Ibarbourou como o seu recuncho no municipio. "Gústame moito esta biblioteca", recoñece, "é a antiga escola rehabilitada e está toda en pedra e con madeira o que a fai moi acolledora e ten uns ventanais grandes que dan á praza do Conde Santo". María José tamén destaca a importancia do nome que leva o espazo, o desta poeta uruguaia tamén coñecida como Juana de América é que tiña as súas raíces en Lourenzá, onde naceu o seu pai.

Despois de case trinta anos entre os estantes da biblioteca, María José segue conservando a ilusión do principio: "Teño momentos baixos, coma todo o mundo, pero gústame moito o meu traballo. É reconfortante traballar entre os libros e ademais fas máis cousas coma actividades culturais e de animación ou organización de eventos e estás en contacto coa xente".

Precisamente a súa experiencia á fronte da biblioteca faina testemuña da evolución dos hábitos de lectura e dos asiduos ás instalacións. "Cando empecei había moitos nenos e rapaces que viñan á biblioteca despois das clases para leer e reunirse entre eles e agora a maioría dos socios son adultos, que buscan sobre todo as últimas novidades editoriais", asegura e subliña que as bibliotecas tamén se deben ir adaptando aos novos tempos para captar usuarios. "É imposible ter todo de todo, pero hai que dar facilidades, por exemplo nós estamos na Rede de Bibliotecas de Galicia da Xunta que facilita un carné único e dende aquí pódese acceder a calquera libro que haxa dispoñible na rede", afirma.

Para María José o seu traballo é moi satisfactorio, pero unha das cousas máis gratificantes para ela é acertar cando elixe os novos libros que ocuparán os estantes: "Escolles segundo o teu criterio e cando ves que gustan é moi bonito".