Boniteros piden zonas diferentes de pesca para no coincidir con pelágicos

Los patrones de los boniteros de A Mariña lucense reclaman que se establezcan zonas diferentes de pesca para no coincidir con los arrastreros pelágicos de Francia e Irlanda, con quienes ya tuvieron algún enfrentamiento verbal en la costera que acaba de finalizar, razón por la que temen que se produzca una guerra similar a la ocurrida hace años con las volantas.

El patrón mayor de Foz, Juan José Lestegás, quien participó en la campaña, considera que "o ideal sería que traballásemos nós e cando acabásemos que empezasen eles para non coincidir as frotas, senón calquera día vai haber unha embestida que acabará nunha guerra como pasou coas volantas", asegura.

Los boniteros mariñanos indican que "veñen pescar onde estamos nós, moi preto das 12 millas exclusivas de España. Os aparatos de navegación que hai hoxe en día permítenlles rastrexar de día para saber onde estamos, pois así xa teñen localizados os bancos de túnidos e saen de noite para largar as redes", explican.

Los pescadores recuerdan que España dispone de más cuota, pero a estas alturas de agosto ya se ha agotado, mientras que los arrastreros pelágicos siguen trabajando casi hasta diciembre. Este hecho lo atribuyen a que "dicen que hai un porto en Francia onde non controlar as descargas, polo que non lles corre a cota, pois senón xa tiñan que tela acabada, porque son barcos grandes de ata 60 metros que na neveira chea poden cargar uns 100.000 quilos mentras os de aquí só teñen capacidade para entre 40.000 ou 50.000".

DIFERENCIAS. Añaden que "non se entende porque todos os anos andamos recortando cota para que veñan eles agora pescar o peixe que podía vir para o ano, isto vai a peor, os españois coidamos do mar e os peláxicos esquilman todo".

Los boniteros explican que los pelágicos se incorporan a la pesquería mediada la costera. Estiman que alrededor de 50 arrastreros se suman a la captura del bonito. "Cada vez veñen máis e fan moito dano, porque ese peixe vai moi machacado, e só serve para fariña e pagase entre 1 e 2 euros cando nós estes últimos días vendémolo a 7,40 euros, porque tanto o capturado con cacea, ao cebo vizo ou anzó, con artes tradicionais, como fan no País Vasco ou en Galicia, sae a subasta en perfecto estado", dice Lestegás.

DESCARTES. Los mariñanos lamentan asimismo que los pelágicos irlandeses y franceses solo carguen a bordo los túnidos de gran tamaño, mayores de 7 kilos de peso, y tiren al mar o descarten los menores, tanto el recortado -que está entre 4 y 7 kilos- como el mono -inferior a los 4 kilos-. "É lóxico que cada un queira o seu pan, pero as artes tradicionais collen os peixes un a un e eles mázanos todos. Agora parece que atoparon peixe polos caladoiros de Gran Sol e marcharon para aló, pero ata a semana pasada estaban polo noso de seguido".

El patrón mayor de Foz considera razonable que la flota española no quiera cerca a los pelágicos "porque se unha arte está prohibida aquí non debería empregarse nestas augas", subraya. Otra razón de peso para ese rechazo es que la costera "dá moita vida ás lanchas pequenas e do tanque", cada una de las cuales lleva a bordo entre tres y nueve tripulantes, según indican pescadores mariñanos.