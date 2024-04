Los bomberos piden a los alcaldes que reclamen un servicio de salvamento en condiciones

Una avería en el vehículo de altura del parque de bomberos de Barreiros hizo que los profesionales perdiesen más de 15 minutos en llegar a O Valadouro para intervenir en el incendio que costó la vida a dos mujeres. Los bomberos reclaman a los alcaldes de la comarca de A Mariña que exijan a la Diputación un servicio de salvamento en condiciones.

"Os parques están abandonados, os vehículos non se reparan e cando fan falla, fallan", explican. "Os alcaldes teñen que deixar de ser partidistas e esixir á Deputación un servizo de calidade, que se está pagando e non están ofrecendo".

Este lunes llegaron entre diez y quince minutos tarde al rescate. "Saíron dous camións con catro bombeiros, o vehículo cesta deu fallo de temperatura do motor, que temos notificado dende novembro de 2023 e aínda non se solucionou".

Cuentan que el primer camión tuvo que dar la vuelta, recoger un bombero del cesta para que tres bomberos pudiesen prestar socorro, mientras el otro quedó intentando arreglar el vehículo. "Conseguiuno, pero ao chegar tivo que estabilizar catro veces a escaleira. Ese fallo, que pasa tódolos días en tódalas actuacións, tamén leva notificado máis de dous anos e provocou outros cinco minutos de retraso".

Los bomberos relatan un "abandono total do servizo por parte da Deputación". Añaden que el camión de primera salida, el Bull, "vai a tope de peso, ten 200 cabalos de potencia e só alcanza unha velocidade media de 30 quilómetros á hora nas pendentes. Así, traxectos que se poden facer en dez minutos levannos 17, e os tempos de resposta nas emerxencias son vitais".

Los profesionales creen que "non nos podemos permitir ter un camión avariado dous anos e despois botar as mans á cabeza, hai que esixir responsabilidades. O persoal está en mínimos e a flota non responde, porque non se fai mantemento nin reparación. Isto pode comprobalo calquera cidadán, temos as portas abertas para quen queira comprobar como está todo".

Recuerdan que estas demandas forman parte de los motivos que en 2023 les llevaron a huelga. A día de hoy continúan las negociaciones tras la firma de un preacuerdo que se está perfilando.