Los bomberos liberan a una bebé con los dedos atrapados en un desagüe en Foz

Los bomberos del parque comarcal de Barreiros se desplazaron la mañana de este domingo a un domicilio de la Avenida de Asturias de Foz donde una bebé de 11 meses se quedó con los dedos atrapados en el desagüe del fregadero de la cocina.

Cuando llegaron al domicilio los efectivos, un familiar de la pequeña ya había desmontado el desagüe entero y los bomberos optaron por trasladar a la niña en ambulancia hasta el Hospital Público da Mariña, para proceder a liberarle los dedos de una forma más segura con la presencia de los médicos, ya que presentaba una inflamación considerable y dolor.

Una vez en el centro hospitalario, la niña tuvo que ser sedada para proceder a liberarle los dedos en quirófano, una tarea que se prolongó durante más de hora y media. Los bomberos, acompañados del equipo médico, tuvieron que utilizar una radial especial para poder llevar a cabo los cortes precisos que liberaron los dedos de la bebé, que cuando los bomberos abandonaron el centro se encontraba recuperándose en el centro de la intervención.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del GES de Cervo, aunque su actuación no fue necesaria al estar ya liberada la niña cuando llegaron. Desde la central de emergencias del 112 Galicia se informó también de lo sucedido a la Policía Local de Foz y a la Guardia Civil, que desplazaron sendas patrullas. Fue un particular quien alertó del incidente al 112 a las once y media de la mañana del incidente.