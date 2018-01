Las intensas lluvias caídas en la noche del sábado al domingo hicieron que los bomberos de Barreiros tuviesen que desplazarse a la parroquia mindoniense de Santa María Maior, donde el agua amenazaba con inundar el garaje de una vivienda en la zona de Curros. Se trata en realidad de la repetición de un viejo problema con las canalizaciones en esa zona, que nunca acabó de solucionarse y que hace que cuando llueve en cantidad el agua se desborde.



La alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, explicó que en esta ocasión no se produjeron problemas graves como en otras ocasiones "nas que había casas que estaban ameazadas polas riadas. Esta vez foi a cousa moito máis lixeira e non houbo problemas, pero si que decidimos que interviñesen os bombeiros para canalizar a auga e así previr que puidese haber máis danos".



En esta situación se mezcla la lluvia caída con las obras de acceso a la autovía por la zona de Lindín, que ahora están precisamente mejorándose. Esa situación de provisionalidad, según explica Elena Candia, también pudo contribuir a que se produjese esta situación que empeoró por la mañana al continuar las lluvias.



Al cierre de esta edición el problema ya había sido resuelto sin que se hubiesen producido más incidentes. La regidora mindoniense explicó que su intención es solucionar esta cuestión cuanto antes para que no continúe sucediendo si se vuelven a dar situaciones parecidas con lluvias importantes.