Un bogavante que impresiona en Rinlo

El bogavante azul que al mediodía de este sábado recibió como regalo el gerente del restaurante Porto de Rinlo, Iván Lombardía, provocó el asombro de cuantos estaban en el establecimiento, debido a su tamaño "inusual". La noticia corrió como la pólvora y despertó el interés de un particular que llamó para comprárselo, pero el hostelero ya le anticipó que no se vendía, aunque barajó conservarlo como adorno en el local.

El gerente del restaurante Porto de Rinlo sujetando el bogavante. EP

Tal expectación generó el crustáceo, que lo colocaron sobre el mostrador. Mide casi un metro y pese unos ocho kilos, calculan, aunque en la caja figuraban 9,3, pero "ao perder auga baixou bastante. Cando me dixeron o que pesaba non o cría. Alucinamos, porque os azuis non medran tanto. Eu non vin ningún tan grande. Veu vivo e non puidemos metelo no acuario".

Piensa que debería usarse para algo selecto, como un paté, Añade que puede ser uno de los ejemplares más antiguos. Estiman su edad entre 70 y 90 años.

Iván Lombardía agradecía al proveedor que le obsequió. La captura se produjo en la zona de Entrepeñas, próxima a Avilés, pero desconoce a qué distancia y profundidad, ya que todavía no pudo hablar con el patrón del barco.