Cuando uno celebra su boda, intenta que sea especial. Ese fue el caso de Ángel Valea Iglesias y Paula Blanco Otero. El amor del primero por el fútbol, y más concretamente por el equipo de su pueblo, el CD Alfoz, hizo que la boda se celebrase en el campo municipal este fin de semana, ante unos doscientos asistentes al evento.

"Nos gustó mucho", dice Ángel Valea, camino de Madrid, donde tomarán un avión que les llevará directamente a Singapur y a Bali, en el viaje de novios.

Valea, capitán del equipo que juega en Segunda Galicia, fue quien propuso el escenario a su novia entonces, hoy mujer. "Se me ocurrió a mí, se lo propuse, y aceptó sin dudarlo", dice el ya marido de Paula, que tenía claro desde hace años que si se casaba tenía que ser en el campo de fútbol. "Yo me quería casar ahí, me encanta el fútbol y a mi novia también, siempre viene a verme", explica.

Ángel y Paula con la portería de fondo. ELFARERO

A la ceremonia, que se prolongó durante muchas horas, acudieron las familias y los amigos de los dos protagonistas. "La mayoría de mis amigos están relacionados con el fútbol, y vinieron casi todos", dice Ángel, que menos dos años que jugó en el Xove Lago, el resto de su trayectoria futbolística ha jugado en el Club Deportivo Alfoz.

Una curiosidad es que les casó el concejal Eliseo Lorenzo, de Vía Alfoz, que hasta hace un año fue miembro de la directiva del club, pero que al entrar en política dejó el cargo dentro de la estructura del club deportivo.

Sobre la boda, Ángel acabó muy contento. "La gente nos dijo que todo genial, que les encantó la boda", dice, pero asegura que "al principio no sabían cómo iba a salir, porque lo normal es que fuera en un restaurante, pero la duda se disipó y lo pasamos muy bien", reconoce el ya marido de Paula.

La idea de hacerla en el campo de fútbol de Alfoz se me ocurrió a mí, se lo propuse a Paula y me djo que sí sin dudarlo

Algo muy importante cuando se celebra una boda en un sitio al aire libre es el tiempo, y hasta en eso tuvieron suerte, porque les hizo un día excepcional, el pasado sábado. "Unos amigos llevaron huevos a distintos sitios porque decían que eso daba suerte, y no sé si fue eso o no, pero nos hizo un día muy bueno", dice Ángel.

Uno de los momentos de la boda. ELFARERO

Entre las curiosidades que tuvo la boda con respecto al fútbol, está que el protagonista salió al baile nupcial con las botas de fútbol. "Además, antes de casarnos, de la ceremonia, yo salí del vestuario local y ella del visitante, y yo me casé con el brazalete de capitán", comentó.

No sabemos si fue la resaca tras el evento, pero el equipo jugó al día siguiente en el campo de A Magdalena ante el Vilalbés B y perdió 6-0 en su estreno esta temporada en la Segunda Galicia. Quizá los jugadores estaban cansados tras una boda tan distinta, y tan divertida.

Otras bodas virales

La originalidad en este tipo de ceremonias está fuera de toda duda en la provincia de Lugo. En O Saviñao, Vanesa y Agustín apostaron por acudir al enlace un tractor. En cambio, Eduardo y Pamela se desplazaron en su momento hasta la iglesia de Santa María de Bóveda en un camión.

En otros casos, como en Vilalba y Portomarín, el tractor también se empleó para lanzar arroz a paladas a los novios.

Está claro que originalidad no es lo que falta en Lugo.