Bocados delicatessen

No lo tuvo fácil el jurado experto encargado de puntuar las tapas presentadas por seis locales de hostelería de San Cibrao que compitieron por ser los ganadores del concurso gastronómico, antesala de la Festa do Ourizo, que celebrará este sábado la localidad de San Cibrao, tras dos años de ausencia por la pandemia.

El brazo de gitano, de A Bodega, se hizo con el primer premio, seguido de las cestas de salpicón, presentadas por O Faro, que se llevó también el tercer premio con sus canutillos de mar y montaña, y es que las bases estipulaban que cada local participante en esta cita culinaria podía presentar dos propuestas.

Finalmente, fueron once las tapas que tuvieron que catar Bruno Pena, Michel Cociña y Juan Rubiños, todos ellos integrantes de la Asociación de Cociñeiros de A Mariña, realizadas por los cocineros del Buenavista, O Faro, Aquelarre, A Bodega, As Titas y Maruxaina. Estas propuestas, así como otras variedades por las que se decanten los locales se podrán desgustar en la fiesta del sábado, junto con la de O Noso Lar, el otro local que participará en la Festa do Ourizo, pero que no se pudo presentar al concurso celebrado en la tarde del lunes.

Una de las tapas. JOSÉ Mª ÁLVEZ

MENOS ACTOS. La fiesta, declarada de interés turístico gallego, no tendrá el boato de ediciones anteriores, puesto que las restricciones aún lo impiden, por lo que se dará protagonismo a la música, con varias propuestas: la sesión vermú en la carpa instalada en la Praza dos Campos, a cargo de Festicultores Troupe; pasacalles por la tarde con la animación de Louband Street Band y la fiesta nocturna, desde las diez, con la orquesta Funçao Pública, también en la Praza dos Campos.

Ritmos que maridan a la perfección con unas degustaciones que prometen espectacularidad, a tenor de lo visto el lunes en el certamen y a las que se sumarán otras recetas más clásicas, que también tienen su público, como los erizos en empanada, en revuelto o croquetas, sin olvidar los cocidos. Tapas todas ellas que suponen un auténtico manjar para el paladar, ya que el erizo es una explosión de sabor a mar.