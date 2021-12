Bocados apetecibles: la cocina de Casa Pepi, en Viveiro, todo un descubrimiento

María Josefa Reyes Periañez, Pepi, es toda una institución en la cocina. Heredera de una tradición materna cuyas recetas aún le sirven de inspiración, esta extremeña afincada en Viveiro está detrás de los fogones de Casa Pepi, un negocio que abrió hace doce años con intención de ofrecer comida rica y un trato personal a la clientela.

Pepi cuenta que cuando empezó el Juepeo promovido por Centro Comercial Histórico en mayo de 2015, su marido y la gerente de la asociación la animaron a participar aunque ella era reacia, pues pensaba que no gustarían sus tapas, pero muy al contrario se ganaron los paladares más exigentes. Desde el inicio colocó foto de las tapas en el local y se atrevió a presentarse al concurso, que ganó. Desde entonces, se convirtieron en todo un imán.

Comenta que trabaja mucho las preparaciones "para poner una que no se salga del presupuesto, para que esté buena y no sea cara hay que trabajarla bien, con verdura, salsa... Siempre hago tostas, que no deja de ser algo sencillo, pero gusta. Llaman la atención, las adorno bastante, por los ojos entran antes".

"Nunca pensé que una tapa mía podía ganar un premio"

Pepi confiesa que antes del Juepeo no había hecho tapas. Sorprendió cuando introdujo las vegetarianas, aunque dice que ella es más de carne, pescado, huevos o chipirón. "Antes tenía los clientes de los vinos, pero con el boom de las tapas fui ganando gente con tapas sencillas, que preparaba sin pensar en los premios. Hacía una tapa fácil, sencilla, para vender muchas, nunca pensé que una tapa mía podía ganar un premio hasta que logré el primero con un crep". Después triunfó con la croqueta de chocolate y otras. Fue toda una sorpresa.

En sus elaboraciones utiliza mucho huevo preparado de distintas maneras. Así, el próximo jueves prevé servir unos huevos rotos con pan, langostino, bacon, salsa y patatas. "Tienen mucha elaboración, llevan mucho tiempo y gasto, Ahora ya no preparo rape o pulpo, porque si no tengo pérdida". Este primero de diciembre ofreció chipirón con arroz. "Lo sirvo de otra forma, no es el que se puede saborear habitualmente, lo hago con sus panes, verduras o lo que lleve".

Casa Pepi tiene un local pequeño pero cálido, lejos de los grandes restaurantes por los que pasó esta cocinera que al crear su negocio apostó por adaptarlo a ella. "Tengo platos sencillos, trabajo la carne y el pescado, desde parrilladas de marisco y pescado a bacalao, merluza, rodaballo o lenguado, también tengo crepes, pulpo o langostinos", señala. La merluza rellena, el cachopo de ternera o el entrecot son algunas de sus especialidades. Por el camino quedaron el capricho de rape y otros platos que "me daban mucho trabajo, gustaban a la gente, pero tenían que esperar mucho porque estoy sola en la cocina, solo tengo una persona para que me ayude a limpiar, así lo llevo bien y así seguiré porque ya tengo 65 años".

"Este año no hubo personal para trabajar en verano"

DAR VIDILLA. Pepi percibe la disminución de ambiente en invierno, al contrario de lo que ocurre en verano. "Este año no hubo personal para trabajar en verano, no tuve camarero, no podíamos atender más y tuve pérdidas, porque enfermaron las empleadas de covid y quedé solita. Pensarás que no es cierto pero muchos días me acostaba a las seis de la mañana para dejar todo preparado, me mareaba del cansancio, de trabajar tantísimo, porque tengo una edad que ya me resiento". Está encantada con el tapeo porque "da vida al pueblo, sobre todo en invierno. Pienso que hay que hacer algún concurso en la hostelería para motivar a la gente, porque con la pandemia se adaptaron a estar en casa y les cuesta salir".

La hostelera cree que la exigencia de nuevo del certificado covid retraerá a mucha gente. "Aquí vivimos del pueblo y de los alrededores, excepto en verano que trabajamos mucho con el turista". Su horario es de lunes a domingo, de once de la mañana a fin de las comidas y de siete de la tarde hasta acabar las cenas.