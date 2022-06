Ángeles Rodríguez: "O bo de ter animais é que te fas máis sociable"

María Ángeles Rodríguez Lage aclara que a súa filla Tamara é a dona de Kira, unha cruce de chihuahua con bodegueiro andaluz de 14 anos, cumprirá 15 en decembro. Di que é capaz de recoñecela se a perde por unhas pintiñas mouras características dos bodegueiros que lle saen. A idade non pasa en balde para os cans. Esta sofre cardiopatías, síndrome de Cushing e ten cataratas. Kira sempre foi "un terremoto, era eléctrica total, roía todo, era bichuda e moi ladradora. Sempre foi moi guapa e frioleira, polo que lle temos camisetas e un traxe". Ángeles pensa que Tamara ten un don para os animais, pois encántanlle.

Ángeles e o seu home levan a Kira a todas partes, está sempre con eles porque a filla traballa. Lembra que chegou con dous meses, o seu cuñado comproulla a unha parella de Area. "Foi sempre tan branca que me preguntaban se a metía en lixivia, tivémola sempre coma unha raíña. É tragona. Empezou a ter inflamación na vesícula e tratouse, despois un día quedou tesa e caeu para atrás. Tivo dous ou tres episodios deses. Empezou a ter moco, a respirar mal, e foi cando a veterinaria lle descubriu os ataques".

A familia desta cadela, que agora se atopa enferma, chegou a levala a Suíza indo por estrada ata Madrid e logo en avión

Máis tarde ulía mal e empezou a caerlle o pelo, fixéronlle un cultivo de ouriños e souberon que tiña a síndrome de Cushing, polo que xera células canceríxenas. Dixéronlles que pode durar uns dous anos máis. "Pensalo dános mal", di Ángeles, a quen lle dá mágoa facerlle padecer.

"Con toda a nosa dor de corazón, non. Cólleselles moito cariño, ese é o problema dos animais". Por iso cando morra non queren ter outro, agás Ángeles. "A min encantaríame, pero tamén recoñezo que prenden moito, non temos con quen deixala. É un membro máis da familia. Se a teño, cóidoa, non quero vela tirada coma outros, e agora menos". Pensa que a xente ten que concienciarse e non deixarlles empreñar así como así. "Todo o que se faga por eles é pouco", asegura.

Ángeles conta as limitacións para entrar na hostalería con ela, aínda que coas terrazas poden levala a algunha. "Que a min me gusten, non significa que che gusten a ti, por educación e respecto á xente procuras non entrar". "Querémoslle con loucura, no paseo todos viñan falarnos, o bo de ter animais é que coñeces moita xente, faste máis sociable, é unha vantaxe que lle vexo".