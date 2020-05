El BNG de Viveiro insta a fortalecer los servicios municipales para salir de la crisis

El BNG de Viveiro lamenta que no haya sido informado ni invitado a participar en la elaboración de los presupuestos para 2020 que pactaron el gobierno socialista y los independientes de Por Viveiro con una dotación de 500.000 euros para ayudar a paliar la crisis. «En ningún momento a oposición foi informada a respecto destas medidas», dijo la portavoz, Miriam Bermúdez, en una videoconferencia de prensa en la que estuvo acompañada de la responsable local, Gloria Rouco, y en la que plantearon iniciativas para que el Concello obtenga recursos económicos y fortalezca los servicios municipales.

«Actuando desta maneira o PSOE deixa claro o seu nulo interese por consensuar os orzamentos, deixa totalmente fóra á oposición e sobre todo á veciñanza», dice la edila. La formación frentista aplaude las medidas que sirvan para reactivar la economía municipal «pero hai que ver como se materializan», al apreciar «que moitas non se encadran nas competencias do Concello» y que para sacarlas adelante hay que llevarlas un pleno de cuya convocatoria no tienen noticias. «Son unhas medidas curtopracistas, pouco solidarias porque non abranguen a todos os sectores e nas que hai que evitar duplicidades», reseña.

El BNG ve que el Concello precisa recursos económicos para afrontar el futuro. «A súa situación económica non é fácil pola débeda que arrastra de hai moitos anos, polo que o goberno ten que traballar para lograr manter a contía das axudas das diferentes administracións», explica la concejala, quien cita como ejemplo que el dinero de la Diputación para poner la carpa de la Semana Santa se destine a otro fin «para contrarrestar os efectos da crise». A esta entidad también plantea pedirle una línea de ayuda para el comercio local.

En este sentido, el BNG llevará al pleno una moción genérica para pedir un plan gallego de reactivación económica, con acuerdos que piden instar a la Xunta a llevarlo a cabo con la colaboración de todos los sectores, a elaborar «con urxencia» un plan de ayudas que complementen las ya existentes para autónomos y pymes, e instar a la Fegamp y a la Xunta a exigir la derogación de la Ley Montoro para que los concellos puedan disponer de su capacidad de gasto.

En cuanto al fortalecimiento de los servicios municipales el BNG ve necesario «dotar de recursos humanos ao Concello nas áreas que van ter que desenvolver todas as medidas económicas que se propoñan», que son las de servicios económicos, promoción económica, contratación y servicios sociales. Ve insuficiente que la interventora solo acuda un día a la semana y cita que el técnico de servicios económicos está en una baja prolongada. Añade que están vacantes tres de las cuatro plazas previstas en el área de promoción económica, así como un puesto en contratación, además de la plaza de psicóloga en los servicios sociales.

SUS PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS. Entre las medidas para distintos sectores que plantea el BNG están reforzar los servicios de limpieza, impulsar la página web, eliminar barreras arquitectónicas, fomentar la movilidad sostenible, tener un plan plurianual de mantenimiento de vías municipales, crear un plan de emergencia social para familias en situación de vulnerabilidad o desarrollar un programa de acompañamiento para mayores.

Para el comercio y el turismo proponen programas de formación, campañas de promoción, una plataforma de venta online, eximir de impuestos a los negocios en sus primeros dos años y reorientar el turismo para que sea «sostible, de proximidade e seguro».

Para el sector primario plantean fomentar la compra de productos locales del campo y del mar, además de combatir el abandono en el rural bonificando al 50% el impuesto de vehículos de los empadronados en las parroquias. Otras medidas fiscales son un plan de pago personalizado de las tasas municipales, bonificarlas al 100% a personas en desempleo o receptoras de la pensión mínima, y cobrar los impuestos de terrazas y mercados en función del porcentaje de uso permitido.

En el ámbito educativo piden organizar campus de verano, becar a quienes estudien fuera e introducir actividades de prevención de la violencia contra la mujer «en todas as etapas educativas». En el cultural y deportivo demandan activar los centros socioculturales de las parroquias o implementar una convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva para todo tipo de asociaciones, y en el medioambiental impulsar un programa de compostaje comunitario y talar especies invasoras en los márgenes del río en el paseo del Landro.

Finalmente en materia de telecomunicaciones piden demandar a la Xunta y al Estado infraestructura «para unha conectividade 100% do territorio, senon non vai ser posible desenvolver o teletraballo»