El BNG de Viveiro exige respeto hacia su concejala en los plenos

La asamblea local del BNG de Viveiro exige al gobierno municipal respeto hacia su concejala en los plenos. "Nas últimas sesións déronse numerosas faltas de respecto que non imos consentir. Os plenos e administracións públicas non son circos onde xesticular, berrar, rirse a gargalladas, molestar ás ponentes ou incluso, levantarse e dar paseos histericamente ao redor das mesas da corporación mentres se lle falta o respecto á nosa concelleira", afirman.

Los nacionalistas dicen al gobierno municipal que "se non está á altura das circunstancias nin está acostumado a ter oposición, o problema non é do BNG", y le ruega "unha inmediata madurez democrática nas sesións plenarias e en todo o que rodea á institución pública". "Non nos calarán como fixeron co resto da oposición", añaden desde la formación frentista.

ACCESO A INFORMACIÓN. A esto la asamblea local del BNG suma la "falta de información municipal de relevancia á que ten dereito de ser coñecedora toda a veciñanza", pues insisten en que el gobierno les negó acceso a documentación municipal y le recuerdan que todo concejal tiene derecho a obtener "toda a información que se solicita".

También apuntan que no son contestadas las "numerosas" demandas y reclamaciones que realizan los vecinos a través del registro municipal.