El BNG no ve viable que prospere la moción de censura en Viveiro

La teniente de alcaldesa de Viveiro y portavoz del BNG, Míriam Bermúdez, se muestra tajante con respecto a la posibilidad de que la moción de censura que plantea el PP pueda salir adelante: "Non é viable". Se basa en que "os obxectivos do electorado de Por Viveiro están afastados das políticas que representa o PP, e un apoio neste sentido sería un erro que provocaría o declive político de Por Viveiro nas próximas eleccións" y añade que "a rúa xa se pronunciou: o electorado de Por Viveiro non está a favor de apoiar unha moción de censura con esa formación".

Pero a ello añade que si Por Viveiro considera que el municipio se encuentra en una situación tan mala, siempre tiene opción de mejorarla entrando a formar parte del gobierno municipal "e asumir a responsabilidade de demostrar que as súas peticións son factibles. Ninguén mellor que eles para poñer en práctica as súas propias propostas e demostrar que, dende dentro, esas demandas poden converterse en accións concretas".

Vecinos orgullosos del BNG

En su caso, señala que el Bloque está trabajando desde el gobierno municipal "tal e como decidiron os veciños e veciñas de Viveiro, desenvolvendo o noso programa con total compromiso" y añade que lo que quieren es "que a veciñanza se sinta orgullosa de estar representada polo BNG, porque o noso obxectivo é mellorar a calidade de vida das persoas. Este compromiso reflíctese claramente nos logros acadados nas áreas nas que temos responsabilidade" y apunta que "o BNG está a demostrar ser a única alternativa de goberno para Viveiro".

Bermúdez indica que eso puede comprobarse porque pese a tener solo tres concejales "e de estar ameazados cada dous por tres, sacamos grandes proxectos adiante como o asfaltado da explanada da variante, novas ordenanzas como a de Convivencia e Praias, abrimos o parque Pernas Peón entre moitas outras cousas".

Una falta de trabajo que asegura que es falsa

También censura a Mariña Gueimunde en el sentido de que dice esforzarse en criticar al gobierno pero sin hacer nada constructivo "e podía aportar conexións ou facilitar reunións, pero está claro que a súa acción política é toda a contraria". Aunque la teniente de alcaldesa admite que 2023 y 2024 fueron "anos complexos" desmiente "esa parálise da que fala o PP. É unha evidencia todo o que se está a facer, son datos obxectivos. Hai cousas coma os cambios na xestión e nas relacións entre o persoal que tardarán en verse, pero iso que di, non se sostén".