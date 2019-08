O BNG esixe á Xunta que "non se poña de perfil" ante a baixada produtiva en Alcoa San Cibrao

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou á Xunta que "non se poña de perfil" ante a baixada da produción do 11 por cento na factoría de Alcoa en San Cibrao e abra unha mesa negociadora coa compañía e o comité de empresa.

En declaracións aos medios este mércores tras mostrar o seu apoio aos "preocupados" traballadores da planta da Mariña, Pontón denunciou que tanto o PSOE como o PP son "responsables directos" desta situación, na que se observan "moitas nubes negras" de futuro, aínda que de momento non repercutise no emprego.

Respecto diso, acusa ao PP de crear o actual marco enerxético "inestable", que non permite competir ás empresas electrointensivas competir con compañías doutros países, mentres a Xunta "non exerce" as competencias coas que conta en materia de industria e "mira para outro lado".

Censura que o Goberno galego non pode seguir "tirando balóns fóra ante a situación que atravesa unha industria "fundamental" para o PIB da provincia de Lugo, da que dependen "2.000 empregos".

Así mesmo, reprocha ao PSOE que "prometeu que ía haber un estatuto e unha solución para as industrias electrointensivas antes do mes de abril". "E vemos que estamos en agosto e o que nos di o Goberno é que non vai haber solución", censura, polo que di que se senten "enganados polo PSOE".

Pontón demanda un Goberno central que "estea á altura", pois a xente vota para que haxa gobernos que dean solucións". Aquí, observa que a "inestabilidade" política crea "problemas" aos galegos, con partidos estatais que "pasan olímpicamente" de Galicia.

"REACCIÓN EN CADEA". A líder nacionalista advirte de que os problemas que atravesa Alcoa poden dar lugar a unha reacción "en cadea", cunha "maior crise" na industria electrointensiva galega.

Nesta liña, avisa de que non se pode "permitir o luxo" de que non se perda "nin un só posto de traballo" en Galicia polo prezo da enerxía. E é que lembra que a Comunidade é exportadora mentres as eléctricas "fanse de ouro".

Ademais, insiste en que a solución pasa por unha tarifa eléctrica galega, así como pola posta en marcha dun estatuto electrointensivo que propicie un prezo "competitivo".

Finalmente, a líder do Bloque avanzou que levará esta problemática ao próximo pleno, á vez que rexistrará diferentes iniciativas parlamentarias.