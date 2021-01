El BNG rescata la posibilidad de que Ribadeo recupere su antiguo juzgado

La posibilidad de que Ribadeo recupere su partido judicial y, con él, un juzgado de primera instancia e instrucción vuelve a estar sobre la mesa tras una iniciativa parlamentaria que presentó el diputado del Bloque Nacionalista Galego Iago Tabarés, portavoz de Xustiza de la formación nacionalista en O Hórreo.

Tabarés considera que ese nuevo juzgado, unido a una reestructuración del trabajo, aliviaría "a carga de traballo e os colapsos nos xulgados de Viveiro", pero cree que sería necesario "reorganizar as demarcacións xudiciais da Mariña coa creación dun partido xudicial na Mariña Oriental".

En su intervención, el diputado nacionalista destacó "a importante saturación rexistrada no partido xudicial de Viveiro que acolle a entrada de asuntos de carácter civil, algo que non é episódico xa que o número de entradas en anos anteriores tamén supera o módulo establecido polo Consello do Poder Xudicial".

Para los nacionalistas, esta actuación es importante porque indican que la comarca mariñana necesita una justicia que no sea lenta y además apuntó que es necesario que sea accesible a la ciudadanía, cuestiones que ya había planteado otro diputado del Bloque, Daniel Castro, que justamente es de Ribadeo, cuando defendió una propuesta en la Cámara gallega para trasladar este asunto al Gobierno central.

Ambos entienden que "é o momento de reparar unha vella demanda social para racionalizar e restaurar a demarcación lóxica e tradicional. Neste sentido, establecer o partido xudicial de Ribadeo suporía axilizar o funcionamento da xustiza e evitar suspensións, ou prexuízos aos autónomos e autónomas e a pequenos empresarios que deben acudir a vistas para asuntos tan nimios como ratificar facturas. Crear o novo partido xudicial con sede en Ribadeo e un xulgado de Primeira Instancia e Instrución permitiría unha distribución máis equitativa en función da poboación e número de asuntos".

Su propuesta pasa por que esa demarcación judicial tuviese un ámbito que abarcase Ribadeo, Barreiros, A Pontenova y Trabada.

PRECEDENTE. Aunque hubo ya bastantes intentos anteriores de crear un juzgado en Ribadeo, el que estuvo más cerca de prosperar fue el que impulsó durante su etapa en la alcaldía el socialista Balbino Pérez Vacas.

En aquel momento incluso visitaron Ribadeo tres representantes del Consejo General del Poder Judicial que se mostraron totalmente de acuerdo con esta posibilidad y se llegó a comenzar, de modo muy indiciario, la tramitación para lograrlo.

Pero el primer paso es el cambio de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, y ese es un punto muy complejo en el que siempre parece empantanarse esta reivindicación que ahora asume el Bloque pero que ya fue presentada anteriormente por el PSOE local y por diversos colectivos vecinales que hicieron suya la causa.

La iniciativa que impulsó con fuerza Pérez Vacas consiguió incluso el apoyo de ministros del PSOE, pero finalmente la Ley de Planta no se modificó.