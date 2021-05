O BNG reclama ao Goberno a construción dun enlace directo da A-8 con Ribadeo

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, e o deputado no Parlamento de Galicia Daniel Castro mantiveron unha reunión co equipo do goberno municipal de Ribadeo para poñer posturas en común á hora de reclamar ao Goberno estatal a construción dun enlace directo da A-8 coa localidade lucense.

Nun comunicado, o BNG afirma que, desde que a autovía do Cantábrico se construise no 2004, os veciños de Ribadeo reclamaron "a construción dun acceso desta vía ao centro do municipio en dirección Galicia-Asturias".

Os nacionalistas denuncian que mentres "existen dous accesos desde a A-8 para os vehículos que chegan de Asturias", só existe un para os de Galicia.

Neste sentido, tanto Néstor Rego como Daniel Castro comprometéronse co goberno local a "rexistrar iniciativas na Cámara baixa do Estado para que se comece un proxecto construtivo de transformación do enlace da A-8 co centro urbano".

O obxectivo é instar á Moncloa a levar a cabo "as actuacións necesarias que permitan transformar o semienlace existente na A-8 nun enlace completo".

Para o deputado no Congreso, "é de gran importancia para as comunicacións e a mellora do tráfico que se execute ese acceso central a Ribadeo e que conte cunhas características apropiadas para absorber o volume de tráfico de entrada e saída". Rego defende que esta conexión servirá para poñer en valor "os futuros desenvolvementos urbanísticos desta localidade".

Finalmente, o Bloque destaca a Ribadeo como un dos principais enclaves da provincia de Lugo, debido ao "importante crecemento urbano" dos últimos anos, que o deputado nacionalista liga "ao seu interese turístico" e a ser "un destino preferente como segunda residencia vacacional e de fin de semana".

Ademais, Ribadeo posúe unha "gran actividade comercial e de lecer", o que atrae "un elevado número de persoas tanto do resto da comarca como de Asturias", engade o Bloque.