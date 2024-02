El BNG quiere un monte productivo y repensar el monocultivo de eucalipto

Los cuatro diputados del Bloque Nacionalista Galego que salieron elegidos por la provincia de Lugo en las elecciones autonómicas del pasado día 18 se reunieron en Ribadeo junto a otros cargos de su partido tanto a nivel comarcal como local para desgranar cuáles serán sus líneas de trabajo de cara al mandato autonómico que está a punto de comenzar. Olalla Rodil, Daniel Castro, Montserrat Valcárcel y Iago Suárez expusieron diversos puntos y entre ellos hablaron de su enfoque sobre la explotación del eucalipto.

Los responsables nacionalistas, aunque particularmente Montse Valcárcel, explicaron que para ellos es importante que exista una regulación que permita aprovechar los recursos del monte, pero creen también fundamental escapar del monocultivo porque explica que es necesario potenciar todos los sectores productivos y no centrarse solo en uno. Valcárcel entiende que es importante hacer entender a la gente que el cultivo de eucalipto no implica un gran retorno de capital, sino que es necesario valorizar los territorios fomentando la biodiversidad y también con un cuidado del monte porque consideran que eso ayuda a generar ingresos "e contribúe a que o rural se encha de xente, que é un dos grandes obxectivos que temos en Galiza".

El diputado ribadense Daniel Castro adelantó que su formación va a continuar trabajando "na mesma liña que ata o de agora", es decir, "alleos ao barullo e con propostas en positivo".

De entre dichas propuestas habló de una forma especial de las vinculadas a la industria, las infraestructuras y la sanidad pública. En el apartado industrial van a estar pendientes de Alcoa, pero dijo que no pueden quedarse ahí porque "o que non pode ser é que sigan pechando empresas como o están facendo ata o de agora".

A nivel de infraestructuras también señaló que "na Mariña continúan estando pendentes os grandes eixos de comunicación" y se refirió específicamente a "as infraestruturas pendentes como o dique norte de Alcoa ou a A-74" así como a la VAP Costa Norte "que continúa sen estar rematada máis de vinte anos despois do inicio do proxecto".

Olalla Rodil, por su parte, reseñó la importancia de trabajar "pegados ao territorio" y aseguró que eran "moi conscientes" de sus debilidades y que tratarán de corregirlas para "volver con máis forza no 2028".