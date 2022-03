El BNG quiere limitar a 30 por hora el paso por la travesía de A Pontenova

La circulación por la travesía de A Pontenova podría cambiar de forma notable en el caso de que se apruebe una moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego en la que se reclama la reducción obligatoria de la circulación de vehículos por dicha zona a 30 kilómetros por hora, que es como se está haciendo ya en los núcleos de población. Ahora está a 50.

Pero la petición de los nacionalistas va un paso más allá y su portavoz, Xosé Luis Gutiérrez, quiere que para garantizar que los conductores se controlen al volante se instalen pasos elevados de peatones, que siempre obligan a reducir la velocidad del turismo, moto o camión de forma prácticamente obligatoria.

En el caso de A Pontenova, la travesía forma parte de la Nacional 640 y no fue transferida por el ministerio al Concello, como sí sucede en muchas otras poblaciones, con lo que el gobierno municipal tendrá que trasladar la decisión que sea que adopte al ente estatal.

Xosé Luis Gutiérrez considera que la petición que hace en forma de moción que se tratará en el próximo pleno de la corporación pontenovesa se justifica por sí sola ya que entiende que todo el mundo ve que "os vehículos ao seu paso pola Pontenova é evidente que van a velocidade excesiva en moitos casos e cómpre reverter esta situación ". Recuerda que actualmente está ya establecido un consenso en torno a los 30 kilómetros por hora en zonas urbanas.

Según el promotor de esta moción los beneficios serían muy evidentes porque se reduciría de forma sensible el riesgo de sufrir un accidente y, en caso de que este suceda, se reduciría asimismo la gravedad del mismo al ir los vehículos más despacio.

PASOS ELEVADOS. Pero la propuesta del BNG incluye además la colocación "de pasos elevados de peóns neste tramo da estrada xeral dada a súa eficacia para o calmado do tráfico e a substitución dos sinais de limitación de velocidade a 30 kilómetros por hora".

Por otra parte, el responsable nacionalista de A Pontenova aclara que "o Consello de Ministros aprobou hai máis dun ano o Regulamento de Circulación que no seu artigo 50 aconsella a redución de velocidade en núcleos urbanos" y entiende que por lo tanto es algo que aceptarían sin problema en caso de que así se lo propusieran.

CARACTERÍSTICAS. La travesía de A Pontenova presenta unas características bastante particulares, ya que se trata en realidad de una continuidad de la Nacional 640 que conecta con Lugo, con lo que la circulación es elevada y muchos vehículos van de paso a una velocidad más alta de lo recomendado. Esto hace que se produzcan situaciones de peligro que ahora se intentan esquivar. Darío Campos ya solicitó esa limitación a 30 kilómetros por hora hace tiempo.

"Isto é algo que pedimos hai anos a Fomento"

El alcalde de A Pontenova, el socialista Darío Campos, se mostró de acuerdo con la petición realizada en forma de moción por el grupo municipal del BNG y recordó además que "isto xa foi algo que lle solicitamos nós hai uns anos ao Ministerio de Fomento, así que nos parece ben". El alcalde recuerda que la travesía no está transferida al Concello y por lo tanto será el ministerio el que decida lo que se hace aunque dice ser consciente de que "a verdade é que non está de máis, porque ás veces si que sabemos que se dan situacións que poden ser conflitivas, iso é algo que sabemos todos, así que está ben amañalo". Pero lo de los pasos de peatones elevados "é outra cousa, porque é máis complexo. Iso xa o veremos".

"Fai falla baixar a velocidade, aínda que con coches nas dúas beiras vaise amodo xa"

El empresario pontenovés Javier Acebrás explica que bajo su punto de vista la instalación de una limitación de 30 kilómetros por hora para pasar por el centro de A Pontenvoa es "máis ou menos lóxico, porque xa se está facendo en todos os sitios". No obstante, apunta que en el caso particular de A Pontenova "como penso que pasa tamén en Meira, que é algo parecido, cando hai coches aparcados nas dúas beiras ao final xa pasas máis ou menos amodo, a menos que vaias toleando, porque non queda moito espazo". Dice que en este caso una limitación obligatoria es interesante porque da mayor seguridad "e non o vexo mal para nada, non penso que traia ningún tipo de problema".

"Non hai razón para que non se celebren plenos"

El portavoz del Bloque reclamó a Darío Campos que convoque un pleno para tratar tanto este asunto como otros pendientes porque dice que no hay razón para no hacerlo. Además, recuerda que hay varios temas importantes para debatir "e levamos máis de tres meses sen que se convoque ningún pleno ordinario".