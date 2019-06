BNG y PSOE llegan a un acuerdo de gobierno en Barreiros

La representante socialista en el pleno de Barreiros, Carmen Veiga, tendrá una dedicación parcial en el Concello de Barreiros con un importe anual de 12.600 euros brutos, merced al acuerdo de gobierno firmado este viernes entre el BNG y el PSOE para que Ana Ermida sea investida este sábado como nueva alcaldesa.

El BNG señaló en un comunicado que "tendo en conta a delicada situación económica, acadamos o compromiso de non incrementar os gastos salariais do goberno e, neste sentido, a suma das dúas dedicacións prevista mesmo será lixeiramente menor que o do alcalde saínte", en referencia al regidor en funciones del PP, Alfonso Fuente Parga.

Ana Ermida cobrará 29.000 euros brutos anuales y la prioridad para negociar ha sido "responder ao mandato dado pola veciñanza o 26 de maio e desaloxar do goberno de Barreiros ao PP e a Alfonso Fuente. E con este horizonte amosamos xenerosidade pensando no ben xeral do concello e na posibilidade de abrir unha etapa nova para Barreiros, na que o caciquismo e o amiguismo deixen paso á democracia, á transparencia e á igualdade entre as veciñas e veciños". Reiteran que realizarán una auditoría.