El BNG propone renunciar al contrato de concesión de la residencia de Foz

El BNG de Foz se pronunció el pasado martes sobre la situación que se vive con la adjudicación del servicio de la residencia y centro de día haciendo pública su propuesta de que se renuncie al contrato de concesión del servicio, "fundamentando esta proposta na razón de interese público que xustifica a renuncia á súa celebración e o elevadísimo importe das tarifas, moi superiores á pensión media dos xubilados e xubiladas de Foz que lles impiden na práctica o acceso a estes servizos", explicó el portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Francisco Xavier Fanego.

En la iniciativa que presentaron en este sentido en forma de enmienda, el BNG expone que la nueva licitación debe contemplar una rebaja sustancial de las tarifas "ate situalas por debaixo da pensión media que reciben os xubilados de Foz". Además plantean la aprobación de una ordenanza de prestaciones públicas de carácter no tributario reguladora de los servicios de la residencia y centro de día en la que se fijen unas cuantías asequibles o la aprobación de un programa de ayudas a las personas usuarias que permitan el acceso efectivo a estos servicios a los vecinos.

Los nacionalistas, socios de gobierno del PSOE y cuya cambio de postura para situarse en contra de los planteamientos socialistas motivó un enfrentamiento entre los grupos, buscan así "dar solución aos problemas que a proposta de adxudicación da concesión do servizo de residencia e centro de día está xerando entre usuarios e usuarias".

Interés público

El grupo municipal del BNG asegura que sigue defendiendo "os obxectivos iniciais que o Concello pretendía" con la concesión, "que non eran outros que proporcionar aos cidadáns un recurso baseado na prestación de servizos adaptados ao colectivo de persoas maiores, coa finalidade de lograr a autonomía, o desenvolvemento persoal e a integración no medio social dos mesmos, favorecendo a permanencia destes no seu municipio de residencia", además de "promover o retorno dos que marcharon".

En este sentido subrayan que con el expediente de contratación que se debatirá la tarde de este miércoles en el pleno, ninguna de estas premisas se cumple. "A nós móvenos única e exclusivamente o interés público en toda a nosa actividade política, e especialmente neste caso de suma sensibilidade, donde hai persoas con pensións pequenas que non van poder afrontar esta suba tan grande", afirmó Fanego, que recordó que todas las tarifas propuestas en el nuevo contrato superan en más de un 50% el importe medio de la pensión en el municipio y representan una subida media del 68%.

Críticos con el PP

Desde el BNG se mostraron críticos con la "desastrosa política" del PP en materia de residencias y de atención a la tercera edad y personas dependientes, "e o nulo investimento nos últimos anos en residencias públicas e cargándolles responsabilidades aos concellos nun tema que está claro que é unha competencia impropia dos mesmos, e que acaba producindo un importante menoscabo económico nas finanzas municipiais afogandoos pouco a pouco".

A este respecto recordaron el caso del antiguo asilo de Foz, "donde as usuarias e usuarios tiveron que ser asumidos polo Concello na nova residencia".

Los nacionalistas también avanzaron que llevarán el tema de la residencia focense al Parlamento a través de sus diputados.