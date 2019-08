El BNG plantea una mesa con la Xunta y Alcoa para recuperar la producción

El comité y los trabajadores de Alcoa en San Cibrao recibieron el miércoles el apoyo del BNG y de su portavoz nacional, Ana Pontón, quien avanzó su propuesta de crear una mesa de negociación en la que estén presentes la Xunta, la empresa y los sindicatos para paralizar la reducción en la producción de aluminio. Los nacionalistas instan a la Xunta a "que non se poña de perfil" ante la situación actual y presentarán iniciativas en el primer pleno del Parlamento en septiembre, además de en la Diputación y los concellos.

"O problema de Alcoa precisa dunha solución inmediata", comentó Pontón sobre estas iniciativas, que buscan "unha alternativa que garanta a estabilidade na factoría, motor económico da Mariña e con gran incidencia no sector industrial galego". La situación "pode agravarse e afectar ao emprego se non existe un marco enerxético estable e competitivo", dijo, y en este sentido responsabilizó a Partido Popular y PSOE de la "inestabilidade" de la empresa.

Sobre el PP Pontón dijo que "creou un marco enerxético que impide a Alcoa competir con empresas do entorno europeo e internacional" y recordó que en la Xunta "ten a competencia en industria, mientras que acusó al PSOE de "enganar" sobre la aprobación del estatuto de la industria electrointensiva y lamentó su "desinterese polo futuro industrial do país".

PP. El Partido Popular dice que son BNG y PSOE quienes se ponen de perfil ante las necesidades de los trabajadores de Alcoa pues "non son capaces de esixir a Sánchez que aprobe o estatuto que prometeu hai meses". Los populares acusan al Bloque de "seguir a estratexia de disparar a todos os lados para non dar a ninguén" e instan a los nacionalistas a "facer valer a súa privilexiada relación co PSOE para presionar a Sánchez".