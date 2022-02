El BNG pide un referéndum sobre la central hidroeléctrica de O Valadouro

El BNG de O Valadouro propone un referéndum para que sean los propios vecinos los que se pronuncien sobre la instalación de la central hidroeléctrica en terrenos, mayoritariamente del municipio. Una votación que abren a todos los vecinos empadronados a 1 de enero pasado, ya que entienden que la obra no solo es cosa de los vecinos que viven más próximos a la instalación de las balsas sino que "afectados somos todos", cuenta el portavoz nacionalista de O Valadouro, Eduardo Chao, que asegura que respetará lo que salga de las urnas y adelanta que su voto será no, tanto por las "dúbidas" que les genera este proyecto como pensando también en que "a obra vai condicionar tanto o presente como o futuro das vindeiras xeracións".

El portavoz nacionalista en O Valadouro expresa así la postura de un partido que hasta ahora no se había pronunciado y lo hace tras la asamblea celebrada por la agrupación local el pasado domingo y tras haber tenido oportunidad de examinar el proyecto. "Ata o de agora non nos tiñamos pronunciado porque faltábannos informes", reitera el concejal, quien explicó además que el aparejador municipal no va a emitir ningún informe ao respecto, pues "non se usaron os planos urbanísticos do Concello xa que é un proxecto medioambiental feito por biólogos e xeógrafos".

El concejal del Bloque reitera que su grupo está a favor de las renovables, pero en este caso les suscitan dudas varias cuestiones que aparecen en el proyecto inicial. Es el caso de la balsa de Recaré y se preguntan si en lugar de fincas de concentración se podría ver reducido el impacto "aproveitando o relevo e facendo o muro só por un lado" o en el de Vilacampa apostar por hacer una fosa en lugar de muros tan elevados.

También piensan que se podría haber aprovechado para "repotenciar" las líneas de alta tensión de Boimente en lugar de programar "unha tea de araña" de nuevas líneas con la excusa de suministrar a Alcoa, pues "para cando arranquen as cubas aínda lle quedan anos para a central, programada para o 2030", advierte el BNG.

"As declaracións do alcalde son del, non do goberno"

El BNG es miembro del gobierno local de O Valadouro al estar en coalición con el PSOE , partido que sustenta la alcaldía y cuyas declaraciones iniciales favorables a la construcción de la central por parte del regidor, Edmundo Maseda, no comparten desde las filas nacionalistas. "Son declaracións só del, non do goberno", asevera Eduardo Chao, primer teniente de alcalde, quien reconoce que del proyecto "enterámonos pola prensa".



20.00 HORAS. Es el inicio marcado para la reunión de hoy en la casa de la cultura de Ferreira. Una convocatoria para explicar a los residentes las informaciones que se tienen sobre el proyecto. Se trata de una convocatoria de la alcaldía y no del gobierno local.