El BNG pide mejorar la limpieza y la seguridad vial en Lourenzá

Al BNG le parece escasa la cifra de 681 personas que pasaron por la oficina de turismo entre junio y septiembre y cree que hay mucho por hacer. En cambio, la alcaldesa de Lourenzá valora la notable afluencia de peregrinos y la procedencia de visitantes, mayoritariamente españoles, franceses y alemanes. En el pleno del jueves el BNG afeó al PSOE haber presentado el lunes la documentación de 695 resoluciones de la alcaldía. "Revisar case 700 documentos en menos de tres días non é viable, por iso solicitamos que ditas resolucións sexan entregadas a cada concelleiro mes a mes, coa documentación das xuntas de gobierno", señalaron los nacionalistas. "Dende a alcaldía din non ver problema en facelo e que se fará a consulta á secretaría do Concello de como realizalo polo que esperemos que se modifique esta situación", añaden.

El BNG solicitó dos espejos que faciliten la visibilidad a los conductores, uno en el aparcamiento delante del hostal A Unión y otro en el cruce de A Cazolga y la carretera de Oirán "o cal xa conta con poste para colocar dito espello -según los ediles del Bloque-, respondendo a alcaldía que o de Cazolga se colocará o antes posible e estudará poñelo en A Unión".

En cambio, el gobierno habría puesto objecciones al ruego de los nocionalistas de potenciar y arreglar las rutas de senderismo del municipio, "en nulas, ou case, condicións de uso". Dicen que "a recuperación e conservación das áreas etnográficas dos Muiños da Valiña, a caleira, e a Fonte da Espiñardá que forman parte da ruta do val, e a ruta de San Rosendo, así como o arranxo da Aula da Natureza. Lugares e patrimonios que cun pouco de agarimo e esforzo farían a Lourenzá máis atractiva para veciños e visitantes", aunque el PSOE ve la gran extensión de las rutas es un problema para su conservación.