El BNG pedirá que Galicia sea zona "altamente dependente" de la pesca

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata de la formación nacionalista a las elecciones europeas, Ana Miranda, mantuvieron un encuentro con el sector pesquero en Celeiro (Viveiro) en el que manifestaron el compromiso de su grupo para defender en Bruselas el reconocimiento de Galicia como zona "altamente dependente" de la pesca y que tenga voz en las mesas de negociación de la política pesquera.

"Este recoñecemento é unha cuestión de sentido común que nos permitiría ter acceso a máis recursos para garantir o futuro do sector", explicó la líder nacionalista, que subrayó que la pesca es un sector muy importante para el PIB gallego y del que dependen miles de puestos de trabajo. "Nós queremos ser a voz que defenda ao sector pesqueiro cun programa onde recollemos propostas importantes para que Galicia siga sendo unha nación mariñeira", advirtió.

El BNG pide más Galicia en la Unión Europea

Pontón y Miranda se reunieron con una amplia representación del sector en A Mariña lucense, encabezada por José Novo, presidente de Porto de Celeiro. Pontón también apostó porque Galicia tenga "presenza directa con dereito de voto" en todas las mesas de negociación y se preguntó que cómo es posible que Bélgica, con 70 kilómetros de costa y una pequeña flota, "si está sentado no Consello de Pesca mentres que Galicia, con 1.500 quilómetros de costa e unha das maiores frotas pesqueiras do mundo, non o está", argumentó.

El BNG reclamará en Bruselas la revisión urgente de las vedas a la pesca de fondo de las 87 zonas del Atlántico para dejar fuera del ámbito de aplicación a las artes de palangre de fondo y enmalle.

Disminuir la burocracia, objetivo de los nacionalistas

Otro de los puntos donde la líder nacionalista hizo hincapié fue en el exceso de burocracia y una abundancia de normativa. "Hai que desburocratizar todas as condicións nas que está traballando o sector pesqueiro; evidentemente hai que cumprir as normas e velar por que todo o sistema funcione, pero o que non ten ningún sentido é introducir burocracia que o único que fai é entorpecer o propio funcionamento", concluyó.