El BNG nombra a Xorxe Gómez como su candidato a la alcaldía de A Pontenova

La asamblea local del BNG de A Pontenova decidió unánimemente proponer como cabeza de lista de su candidatura para las elecciones municipales a Xorxe Gómez Rico, que regenta una peluquería en esta localidad.

Xorxe Gómez concurrirá a los comicios locales arropado por una candidatura formada por "xente moza, xente das parroquias e da vila, e cun programa no que se contemplan unha serie de medidas para darlle máis dinamismo e vitalidade ao concello facilitando o establecemento de empresas para contribuir ao desenvolvemento económico local e axudar á xente que quere emprender un negocio", según él mismo explicó.

Apostará por la dinamización del comercio local y de proximidad con iniciativas como "a incentivación do consumo no pequeno comercio e fomentando a adquisición de produtos locais". Además, quiere impulsar la participación vecinal y "proxectos transformadores, nos servizos sociais, na cultura, no desenvolvemento económico, na atención e proximidade cos veciños e veciñas".