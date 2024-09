El BNG llama a capítulo a Óscar Puente por la niebla en O Fiouco

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, deberá contestar a una pregunta realizada en el Congreso por el diputado del Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego acerca de la situación en la que se encuentra el tramo de la A-8 a su paso por O Fiouco y las medidas que hay planteadas para disminuir su peligrosidad en periodos en los que hay mucha niebla.

Néstor Rego, que ya había anunciado que llevaría esta cuestión al Parlamento dada la gran problemática que se generó sin que se haya corregido, pregunta al ministro de forma concreta "en que estado de tramitación se encontra o proxecto para instalar un sistema innovador de luces láser no tramo da A-8 no Alto do Fiouco para paliar os problemas de falta de visibilidade e de inseguridade viaria polas frecuentes néboas, fenómeno climático endémico na zona".

Al tratarse de un problema muy concreto y complejo se convocó un concurso de ideas y se diseñaron diversos prototipos pero aunque se aplicaron algunas medidas, por ahora no las definitivas. Por eso el diputado nacionalista pregunta al ministro si "non deberían axilizarse os trámites para a instalación desta solución técnica que leva anos de retraso". Ese retraso es el que hace que también le pregunte al ministro a qué se debe esa demora en aplicar una medida que, recuerda el diputado del Bloque, "foi aprobada hai tempo".

Una disposición que se deberá aclarar

Néstor Rego también quiere conoce cuál es "a disposición do Ministerio" a "imprimir unha maior velocidade á instalación deste necesario sistema para poder circular pola A-8 sen risco". Considera además que debe acabarse el sistema actual mediante el cual se corta el tráfico de vehículos cuando los sistemas que están en funcionamiento actualmente detectan que la reducción de la visibilidad es muy importante ya que esto obliga a los vehículos a circular por la Nacional 634.

Sobre el estado de dicha carretera también le pregunta el responsable nacionalista al ministro Óscar Puente, interrogándole sobre si comparte la afirmación de que "a N-634 non está en condicións, debido ao seu mal estado, de absorber o tráfico da A-8 cando se fecha á circulación".