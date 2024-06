El BNG insta a la Xunta a financiar ya la obra del hospital asilo de Ribadeo

El diputado autonómico del BNG Daniel Castro anunció que registró una serie de iniciativas en el Parlamento de Galicia para instar a la Xunta a que hagan llegar los 700.000 euros "que prometeron desde o PP en campaña electoral" para la reforma del hospital asilo de Ribadeo. Este anunció lo hizo acompañado del portavoz municipal en la villa, Pablo Vizoso.

El coste total de la reforma es de 1,6 millones de euros que se dividió, según explica el BNG, en 900.000 euros aportados por el Concello a través de un préstamo y el resto aportado por la herencia donada al asilo del doctor Francisco Moreda. Castro afirma que "por cuestións competenciais debería ser a Xunta a administración que sufragase a totalidade do gasto", comenta. "Pola contra, o único que os ribadenses teñen enriba da mesa son promesas nas que din que chegarán 700.000 euros por parte da Xunta que nuncan chegan".

Unas obras "que están paradas"

Por esta razón, desde el partido nacionalista tomaron la iniciativa de "levar a cabo estas xestións para asegurar esa financiación por parte do Goberno galego e poder aliviar así as precarias finanzas do Concello de Ribadeo desde que é administrado porlo PP", subrayó el diputado. Además, ambos políticos mostraron su preocupación por el avance de las obras en el hospital asilo de Ribadeo. "Despois de solicitar as certificacións de obra oficiais, a data de 1 de maio só se levaba executado o 4% do total do orzamento", lo que para ellos indica que, "na práctica as obras están paradas". "Hai veciños que nos alertan de que non se fai ningún traballo".

El BNG denuncia que esta situación, con la obra parada, "é moi grave para os usuarios desprazados a outras residencias e tamén para os familiares dos mesmos que ven cada vez máis lonxe a data da volta á súa casa", dice Castro.