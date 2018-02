O BNG promove unha viaxe reivindicativa para denunciar o "desmantelamento" do Feve

O BNG promoverá o próximo 11 de marzo unha mobilización a favor do "tren de proximidade" cunha "viaxe reivindicativa" para denunciar o "abandono e progresivo desmantelamento do servizo ferroviario de Ferrol a Ribadeo", segundo anunciou este luns a formación nacionalista.

Nun comunicado, indica que haberá "dúas saídas en ferrocarril, que partirán das estacións de Ferrol e Ribadeo" e que as dúas expedicións uniranse nun acto na estación de Viveiro.

A formación destaca que a súa vontade de continua con iniciativas que desenvolve desde hai tempo como parte dunha "denuncia e sensibilización" ante o "proceso calculado de desmantelamento deste servizo" que é "fundamental para a comunicación e vertebración" desas áreas e o ámbito rural.

O BNG solicitou á Xunta medidas para as comunicacións ferroviarias que considera "irrenunciable" para a zona e observa que as "incidencias nesta liña ferroviaria chegaron a máis de 900" en 2017 e no actual alcanzan xa un total de 40.

O BNG denuncia a "supresión de persoal, o abandono do mantemento de infraestruturas e a supresión reiterada de servizos, cos consecuentes prexuízos aos usuarios".

O Goberno galego "está a exercer un papel fraudulento tentando xustificar o deixamento e intencionado abandono por parte de Renfe-Feve coa posta en marcha de presuntas comisións de traballo cos concellos afectados", sinala na nota.

Critica que "en realidade, quedan baleiras de contido pola falta de decisións concretas sobre os problemas dos servizos" e censura que a Xunta envíe a esas citas "a un representante dunha empresa privada" e que se dedique "a reiterar anuncios de solucións que nunca chegan".