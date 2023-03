El BNG se hace eco de las quejas de vecinos del casco histórico de Viveiro

La portavoz municipal del BNG en Viveiro, Miriam Bermúdez, critica la "falta de responsabilidade política e a inacción do equipo de goberno con todo o que ten a ver co casco histórico" y, tras otra reunión con los vecinos, reprocha a la alcaldesa que no les haya contestado a sus demandas.

"Ignorar as demandas dos colectivos veciñais do municipio converteuse nun costume irresponsable e nada democrático do actual equipo de goberno. Disto poden dar fe as veciñas e veciños do casco histórico de Viveiro, que sufriron durante estes catro anos a inoperancia de María Loureiro, até o punto de non responder nin a un só escrito da asociación de todos os que levan presentado nas dependencias municipais", señala Bermúdez, quien pide un casco histórico "habitable, seguro e limpo, onde desfrutar do noso patrimonio, gastronomía, festas e do noso comercio local".

La portavoz nacionalista aboga por "conservar o patrimonio, mellorar a limpeza e o coidado do entorno, preservar as actividades empresariais e actuar ante os actos vandálicos", sin dejar a los vecinos en el abandono. "Demandas básicas comúns a outros concellos, coa diferenza de que nalgúns como Ribadeo o goberno actúa, e no de Viveiro a alcaldesa emprega máis enerxías en acusar falsamente as veciñas e o BNG, que en gobernar e ofrecer solucións", indica.